Prêmio SP Carbono Zero prorroga inscrições para reconhecer iniciativas sustentáveis

O Prêmio SP Carbono Zero prorrogou o prazo de inscrições até 17 de agosto. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), reconhece projetos em operação no estado de São Paulo voltados à descarbonização e à adaptação às mudanças climáticas.

Podem participar empresas e organizações da sociedade civil, com ou sem fins lucrativos, que desenvolvam ações no território paulista, mesmo sem adesão prévia ao Compromisso SP Carbono Zero. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site oficial do prêmio .

São quatro categorias principais: Transição Energética, Restauração Ecológica, Circularidade e Mobilidade Sustentável. Os projetos serão avaliados por uma curadoria técnica, segundo critérios como inovação, impacto, replicabilidade e justiça climática.

Além dos finalistas por categoria, que serão anunciados até o fim de setembro, duas categorias especiais também serão premiadas: Finanças Verdes (destinada ao principal doador do Finaclima) e Melhor Iniciativa Setorial SP Carbono Zero, escolhida por votação popular.

A cerimônia de premiação será realizada em novembro, durante o Summit SP+Verde – evento que reunirá especialistas, empresas e governos para debater os desafios e soluções da agenda climática. Os vencedores receberão troféus, certificados e poderão apresentar suas iniciativas em painéis temáticos.

O Prêmio SP Carbono Zero integra a estratégia do Governo de São Paulo para atingir a neutralidade de carbono até 2050 e estimula soluções concretas para a ação climática. Regulamento, mais informações e inscrições: semil.sp.gov.br/sp-carbono-zero