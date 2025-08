SP Sem Fogo: Governo do Estado lança curso que orienta resgate de animais silvestres e domésticos em incêndios

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) prepara o lançamento de um pacote de videoaulas voltado à prevenção, preparação e resposta a emergências, com foco no resgate e manejo de animais silvestres e domésticos vitimados pelo fogo. A iniciativa integra a Operação São Paulo Sem Fogo e será lançada em agosto, com acesso gratuito para prefeituras, organizações da sociedade civil e demais profissionais interessados.

O material audiovisual está sendo produzido em parceria pelas diretorias de Proteção e Fiscalização Ambiental (DPFA), Biodiversidade e Biotecnologia (DBB), Bem-Estar Animal (DBEA) e Educação Ambiental (DEA) da Semil. Ao todo, são 10 aulas, incluindo uma dedicada exclusivamente à fauna, com foco em animais silvestres e domésticos, que também podem ser impactados quando o fogo fora de controle se aproxima das áreas urbanas.

“Além de reunir o conhecimento técnico das diretorias envolvidas, o curso foi pensado para ser didático, acessível e aplicável, com foco em públicos diversos que atuam na linha de frente das emergências. É uma ferramenta que amplia o alcance da educação ambiental por meio do conhecimento e da conscientização, e fortalece a resposta do Estado a essas emergências”, destaca Lara Carolina Chacon Costa, diretora da DEA, responsável pela produção dos vídeos.

“O curso reforça a importância da integração entre os órgãos e dá continuidade ao trabalho que temos desenvolvido desde 2021, com base em experiências práticas e na escuta dos técnicos envolvidos. Nosso objetivo é garantir que as equipes estejam preparadas para agir com eficiência e segurança em situações críticas”, afirma Patrícia Locosque, diretora da DBB.

A proposta é oferecer orientações claras, baseadas na experiência acumulada nos últimos anos e em fluxos já bem definidos. “O material reforça o papel da rede de resgate e destaca os cuidados necessários para garantir o bem-estar dos animais, sempre priorizando a segurança dos agentes e da população”, complementa Rafael Frigerio, assessor técnico na DPFA e um dos responsáveis pelo conteúdo.

As gravações estão sendo realizadas no estúdio da DEA, em São Paulo. Além dos procedimentos operacionais, a videoaula sobre fauna aborda a estrutura dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), os equipamentos necessários para o resgate, o protocolo alimentar emergencial em áreas queimadas, e as orientações específicas para cães e gatos afetados por essas ocorrências.

Rede integrada

A Operação São Paulo Sem Fogo conta atualmente com 30 Cetras autorizados pela Semil, sendo 24 aptos a receber animais vitimados por incêndios. Esses centros funcionam como “prontos-socorros” para a fauna, com equipes qualificadas para triagem, primeiros socorros, reabilitação e soltura dos animais em áreas seguras.

Para fortalecer a resposta em campo, a DBB elaborou um protocolo técnico inédito com instruções detalhadas sobre o resgate e transporte seguro dos animais. O documento já está sendo aplicado em formações presenciais e será amplamente divulgado por meio do curso online.

Entre os temas abordados estão: quando e como resgatar um animal silvestre ferido; quais órgãos devem ser acionados (PM Ambiental, Bombeiros, Defesa Civil, guardas municipais etc.); quem está autorizado a realizar o manejo; como funciona a rede de comunicação entre os órgãos, por meio de grupos de mensagens; cuidados com contenção, primeiros socorros e transporte dos animais; e o protocolo alimentar emergencial em áreas de mata afetadas pelo fogo.

“O resgate deve ser realizado apenas por equipes autorizadas e treinadas, para evitar riscos tanto aos animais quanto às pessoas. A população desempenha papel fundamental ao acionar os canais corretos e evitar intervenções inadequadas”, reforça Locosque.

Animais domésticos

Embora a maior parte das ocorrências envolva fauna silvestre, a DBEA incluiu orientações específicas para cães e gatos. Com a expansão urbana e o aumento da frequência de incêndios próximos a bairros e zonas periurbanas, esses animais também podem ser afetados.

A aula oferece informações práticas sobre como identificar sinais de gravidade, estabilizar os animais e buscar atendimento veterinário com segurança. O conteúdo foi desenvolvido com base em casos reais registrados no estado.

“Incluímos esse tema com o objetivo de ampliar a conscientização e fortalecer a preparação dos municípios para diferentes cenários. Trata-se de um conhecimento essencial, que pode fazer toda a diferença no salvamento de vidas”, afirma Rebecca Politti, diretora da DBEA.

Avanços

Desde 2021, após o incêndio no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, o Estado vem intensificando as ações voltadas à fauna dentro da Operação São Paulo Sem Fogo. A rede de resposta foi ampliada, os fluxos otimizados e os pontos de apoio mapeados com antecedência, permitindo maior agilidade durante as ocorrências.

“O material reforça tudo o que vem sendo estruturado ao longo dos últimos anos no âmbito da Operação SP Sem Fogo. Hoje, contamos com uma rede preparada e ativa, com protocolos claros e locais definidos. O desafio agora é disseminar amplamente o acesso a essas informações e garantir que todos os agentes envolvidos estejam devidamente capacitados”, conclui Frigerio.

A expectativa da Semil é que o curso online seja adotado por municípios, instituições parceiras e voluntários que atuam sob coordenação oficial. Os vídeos estarão disponíveis gratuitamente na plataforma digital da DEA a partir de agosto.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), além da própria Semil e de suas vinculadas: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Fundação Florestal (FF).

Para cumprir seus objetivos, a Operação São Paulo Sem Fogo desenvolve uma série de atividades de forma permanente ao longo do ano, divididas em fases (verde, amarela e vermelha), conforme as necessidades e priorizações de cada período.