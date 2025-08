Finais do Jeesp sub-17 reúnem quase 4 mil atletas na Praia Grande

Os Jogos Escolares do Estado de SP (Jeesp) entraram em sua fase de definição. Desde sexta-feira (1) até o próximo dia 7, a cidade da Praia Grande recebe as finais sub-17 da maior competição escolar do estado.

As disputas vão reunir 3.950 atletas de mais de 150 municípios, que competirão em sete modalidades: basquete, futsal, handebol, vôlei, damas, tênis de mesa e xadrez. Com exceção de damas e xadrez, os campeões de cada modalidade nos naipes masculino e feminino das etapas I e II se classificam para a Finalíssima, marcada para o dia 7, evento que garante vaga no Time SP que viaja a Brasília em setembro para os Jogos da Juventude.

“O Jeesp é uma competição superlativa, que movimenta todo o estado. É a associação perfeita do esporte com a escola. Dessas disputas, certamente saírão atletas que brilharão no alto rendimento dentro de alguns anos”, afirma a secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis.

Realizado pela Secretaria de Esportes do Estado de SP em parceria com a Federação do Desporto Escolar do Estado de SP (Fedeesp), o Jeesp reuniu desde o início das etapas regionais, em março, mais de 420 mil atletas. Na categoria sub-17, foram 232,5 mil atletas.

A cerimônia de abertura das finais do Jeesp sub-17 aconteceu na sexta (1) no Colônia Sindivend.