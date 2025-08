Cidadania Itinerante leva serviços essenciais a cinco municípios do interior paulista nesta semana

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) realiza nesta semana uma nova rodada de atendimentos do Cidadania Itinerante – programa que leva serviços gratuitos à população, com foco em documentação, orientação jurídica, inclusão digital e acesso a direitos básicos. A ação será realizada em cinco municípios distribuídos pelas regiões administrativas de Itapeva e São José do Rio Preto. Confira no final do texto os locais e horários dos atendimentos.

A iniciativa conta com unidades móveis equipadas e uma equipe especializada para garantir atendimento ágil, sem burocracia, especialmente para moradores de áreas afastadas de unidades fixas. Cada local terá distribuição de 100 senhas por dia, por ordem de chegada, com término até uma hora antes do fim do expediente.

Entre os serviços disponíveis, estão:

Agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG;

Agendamento de 2.ª via de CNH;

Agendamento na Receita Federal;

Atestado de antecedentes criminais;

Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;

Consulta Serasa;

Criação de conta GOV;

Elaboração de currículo;

Emissão 2.ª via de CPF e título de eleitor;

Emissão de 2.ª via de contas (água e luz);

Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;

Entrada no seguro-desemprego;

Orientações com Procon e Defensoria Pública;

Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM);

Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa;

Registro de boletim de ocorrência;

Solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito;

Orientações sobre a plataforma Trampolim.

Região Administrativa de Itapeva

Município de Sarutaiá

Data e Horário: Terça-feira (5), das 12h às 18h | Quarta-feira (6) e Quinta-feira (7), das 9h às 17h

Endereço: Praça Adolfo Ramos da Silva, S/N – Centro – Sarutaiá, SP

Município de Taguaí

Data e Horário: Sexta-feira (8), das 9h às 17h | Sábado (9), das 9h às 15h

Endereço: Praça Ângelo Gobbo, S/N – Taguaí, SP

Região Administrativa de São José do Rio Preto

Município de Monte Aprazível

Data e Horário: Terça-feira (5), das 14h às 18h | Quarta-feira (6) e Quinta-feira (7), das 9h às 17h

Endereço: Praça São João, S/N – Monte Aprazivel, SP

Município de Nova Granada

Data e Horário: Sexta-feira (8), das 9h às 17h

Endereço: Rua Carlos Cassavia, 110, Vila Bela – Nova Granada, SP

Data e Horário: Sábado (9), das 9h às 15h

Endereço: Av. Hildeberto Albuquerque Ferreira, 817, Centro – Nova Granada, SP

Município de Onda Verde

Data e Horário: Terça-feira (5), das 14h às 18h | Quarta-feira (6) e Quinta-feira (7), das 9h às 17h

Endereço: Via de Ac. Romano Calil, 111 – Onda Verde, SP