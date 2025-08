Governo de RO avança no atendimento oftalmológico e zera fila de catarata na Macrorregião II

De janeiro a julho de 2025, foram realizados mais de 96 mil procedimentos oftalmológicos no estado (consultas, exames, procedimentos e cirurgias), incluindo 3.372 cirurgias de catarata, uma das principais demandas da população. Em sete meses, a Macrorregião II, que abrange municípios como Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, Ji-Paraná e regiões vizinhas, não possui mais pacientes aguardando o procedimento.

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), realizou um esforço estratégico na ampliação de cirurgias oftalmológicas com as contratualizadas espalhadas para atender, em todo o estado, a necessidade de cirurgias eletivas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a estratégia de descentralização e regionalização do atendimento abrange duas macrorregiões do estado. “Para facilitar o acesso dos pacientes, foram credenciadas empresas em diferentes localidades, garantindo maior cobertura e agilidade. Atualmente, há duas empresas credenciadas em Ji-Paraná, além de uma em Cacoal, uma em Ariquemes e outra em Porto Velho, o que proporciona mais facilidade e proximidade para a população,” ressaltou.

Acesso à cirurgia ocular começa na UBS e segue para atendimento especializado pela rede estadual

Para ter acesso à cirurgia oftalmológica pelo SUS em Rondônia, o primeiro passo é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Na UBS, o paciente será atendido por um profissional da atenção primária, que avaliará a situação clínica e, se necessário, fará o encaminhamento para o atendimento especializado. Esse encaminhamento é inserido no Sistema de Regulação Estadual (Sisreg), que organiza a oferta de consultas, exames e cirurgias conforme a prioridade clínica e a disponibilidade dos prestadores contratados pela Sesau.

Após a regulação, o paciente é chamado para consulta oftalmológica especializada, onde passará por exames e avaliações pré-operatórias. Caso a cirurgia seja indicada, ele receberá orientações sobre o procedimento, local de realização e prazos, de forma organizada, gratuita e segura. Esse fluxo garante um acesso ordenado e transparente aos serviços oftalmológicos, respeitando os critérios clínicos e a regionalização do atendimento.

Segundo o secretário da Sesau, Jefferson Rocha a gestão tem realizado ações que possam atender toda a demanda reprimida do estado em cirurgias oftalmológicas. “Esse é um marco histórico para a saúde pública de Rondônia. Com planejamento, parcerias e investimentos, conseguimos zerar a fila em uma das regiões mais populosas do estado”, afirmou.

Fonte

Texto: Camila Lima

Fotos: Daiane Mendonça, Sara Caslow e Pablo Belo

Secom - Governo de Rondônia