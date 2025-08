Ação de educação para o trânsito conscientiza visitantes durante Arraial Flor do Maracujá

“Respeite o meu espaço” é a mensagem levada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) aos visitantes do Arraial Flor do Maracujá, realizado no Parque dos Tanques, em Porto Velho, durante toda a 41ª edição do evento, que vai até o dia 10 de agosto. A campanha de educação para o trânsito busca conscientizar o público sobre a importância de proteger os mais vulneráveis nas vias, reforçando que no trânsito os maiores devem cuidar dos menores.

A ação é promovida pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), braço educacional do Detran-RO, que marca presença no festival com atividades educativas voltadas ao respeito e a segurança no trânsito, ensinando, brincando e divertindo todas as idades.

O governador Marcos Rocha, incentiva não só a cultura, por meio do festival, mas como entusiasta da transformação social por meio da educação, destaca a importância de se falar sobre trânsito em todos os lugares. “A educação é a base de tudo. Por este motivo, ela tem de estar entrelaçada com todas as formas de disseminação de informação e nada melhor que aprender sobre trânsito divertindo-se”.

AÇÕES

Neste ano, o Detran-RO estará desenvolvendo ações educativas nos dez dias do Festival Folclórico. Entre as atividades propostas estão a roleta do trânsito, o show do Detran, um jogo interativo de perguntas e respostas, túnel do tempo contando a história do automóvel, jogo da memória, além da divulgação dos cursos de formação e aperfeiçoamento oferecidos pela escola de trânsito.

Atividades educativas voltadas ao respeito e a segurança no trânsito ensina todas as idades

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, estar presente no Flor do Maracujá é valorizar o patrimônio cultural de natureza imaterial de Rondônia, além de proporcionar uma oportunidade de levar a educação de trânsito para um público diversificado. “Também estamos presentes em todas as grandes festas do interior do Estado, levando conscientização para um trânsito mais seguro, visando salvar vidas”.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Os participantes das atividades educativas concorrem a premiações como a possível troca de capacete, viseiras ou antenas corta pipas e, também a uma bicicleta. Na abertura do Festival a vencedora foi a senhora Rosimeri Brandão que ficou muito feliz, pois foi ao Flor do Maracujá levar os netos e assistir as danças e foi convidada a participar das atividades oferecidas pelo Detran. “Nem sabia que ia sair daqui com a bicicleta do meu neto. Estou muito feliz por ter ganhado”.

A jovem Ludimila Maciel Lima, 17 anos, achou muito bom o stand do Detran no Flor do Maracujá, que tem um público muito diversificado e pela oportunidade de participar de jogos educativos que sensibilizam crianças, jovens e adultos. “Tá muito legal, dá pra tirar fotos aqui. Dos jogos que participei tá muito bom”.

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Geovani Berno

Secom - Governo de Rondônia