SP recebe inscrições para levar até 10 empresas para a Tokyo Game Show, um dos maiores eventos sobre games do mundo

Pela primeira vez, o Governo de São Paulo levará uma missão empresarial à Ásia para impulsionar a indústria dos games. Até dez empresas paulistas serão selecionadas para participar da Tokyo Game Show, um dos maiores eventos de jogos eletrônicos do mundo, que acontece entre 24 e 29 de setembro, no Japão. A ação faz parte do CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As inscrições estão abertas até 6 de agosto no site da InvestSP.

“A presença de São Paulo na Tokyo Game Show consolida nossa estratégia de internacionalização da indústria criativa. Estamos falando de um setor com enorme capacidade de inovação, que já movimenta bilhões no mundo todo. Ao apoiar a inserção de empresas paulistas nesse circuito global, queremos não só ampliar oportunidades comerciais, mas também posicionar o estado como um polo de excelência em tecnologia, criação e talento”, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton.

O CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Apoiar esse ecossistema com ações estruturadas de internacionalização é ainda mais relevante quando se considera o peso da indústria de jogos no estado. O universo dos games – que envolve jogos para computadores, celulares, consoles e no segmento online, por exemplo – já movimenta quase R$ 1 bilhão por ano e emprega 6 mil pessoas em São Paulo, segundo a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames). O estado lidera a indústria nacional e concentra pelo menos 30% dos desenvolvedores de games do país, o que dá mais de 300 empresas.

Mais de R$ 700 milhões em negócios

A missão para a Tokyo Game Show será a oitava do CreativeSP em 2025. Antes, ele realizou missões para: Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), South by Southwest (Estados Unidos), Games Developers Conference (Estados Unidos) e os festivais de cinema e publicidade de Cannes (França).

Em agosto, o programa ainda levará empresas para o Festival Fringe (Escócia) e para outo evento de destaque do mundo dos jogos eletrônicos: a gamescom (Alemanha). E, ao longo do segundo semestre, também haverá missões para: Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Womex (Finlândia) e Ventana Sur (Argentina) – as três com inscrições já abertas.

No ano passado, foram nove missões, que levaram 103 empresas da indústria cultural para eventos sobre: inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo. A projeção de negócios gerados pelo programa chegou a R$ 725 milhões, além de 6,4 mil empregos.