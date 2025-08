Qualifica SP: inscrição termina nesta segunda (4) para 1,4 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 43 municípios do estado

As inscrições para cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, se encerram às 23h desta segunda-feira (4). Com 1.460 vagas, a iniciativa é voltada à introdução ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br .

A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 43 municípios do estado. Os cursos serão disponibilizados em três turnos: manhã (das 8h às 12h), tarde (das 13h às 17h) e noite (das 18h às 22h). Confira no site do programa mais detalhes sobre os municípios com cursos disponíveis e os locais das aulas.

As vagas estão distribuídas entre duas modalidades do programa:

Novo Emprego: voltado a jovens e adultos a partir de 16 anos que desejam se qualificar em uma nova área ou iniciar uma nova carreira.

Meu Primeiro Emprego: direcionado a jovens de 16 a 24 anos que buscam a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho.

A escolha dos cursos foi realizada após análises das demandas de mercado em todo o território estadual. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas abertas.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até às 23h nesta segunda-feira (4). Podem participar candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, serão priorizadas pessoas menores de idade, com deficiência, desempregadas e com baixa renda.

As aulas têm previsão de início para o dia 11 de agosto. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas do curso.

Serviço

Último dia de inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP

Quantidade de vagas: 1.460

Formato: presencial

Inscrições: até hoje (4)

Início das aulas: 11 de agosto (previsão)

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional e ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcréditos do Banco do Povo. A pasta tem como instituições vinculadas: InvestSP, Desenvolve SP e Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).