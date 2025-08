Governo de SP anuncia empresas selecionadas para o Festival Fringe, na Escócia

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com 10 empresas para um dos maiores eventos sobre artes do mundo, o Festival Fringe de Edimburgo, que acontece entre 1º e 25 de agosto, em Edimburgo, na Escócia. A missão empresarial será realizada pelo CreativeSP , programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural. As empresas selecionadas, que terão acesso e poderão fechar negócios e parcerias com alguns dos maiores players globais do setor, são: Dinah Feldman, Maria Lívia Goes, Liria Cultural, Relacionarte Ações em Cultura Ltda., WeDo! Entretenimento, Cia Jovem Rio Preto, Blauengel Produções Ltda, Associação SÙ de Cultura e Educação, Teatro Volátil Produções e Cotiara Produtora.

“Ao levarmos empresas da economia criativa para um evento do porte do Fringe, não estamos apenas abrindo portas para novos mercados, mas reafirmando o lugar de São Paulo como protagonista global nesse setor. O CreativeSP cumpre um papel estruturante, conectando nossos talentos às oportunidades certas, onde quer que estejam”, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton.

Em 2024, o Fringe reuniu artistas de quase 60 países e contou com mais de três mil atrações de circo, teatro, dança, comédia, música e programas voltados para as crianças, entre outros temas.

CreativeSP

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

A missão para o Festival Fringe de Edimburgo abre o calendário do segundo semestre do CreativeSP. Depois, ele ainda levará empresas para: Gamescom (Alemanha), Tokyo Game Show (Japão), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Womex (Finlândia) e Ventana Sur (Argentina).

Clique aqui e saiba como participar das missões.

No primeiro semestre, ele realizou missões para: Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), South by Southwest (Estados Unidos), Games Developers Conference (Estados Unidos) e os festivais de cinema e publicidade de Cannes (França).

Já no ano passado, foram nove missões, que levaram 103 empresas da indústria cultural para eventos sobre: inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo. A projeção de negócios gerados pelo programa chegou a R$ 725 milhões, além de 6,4 mil empregos.