Governo de SP autoriza início das obras de duplicação da SP-258 em Itararé

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), assinou nesta quinta-feira (31) a autorização para o início das obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itararé, no interior do Estado. Ao todo, serão investidos mais de R$ 70,2 milhões e gerados mais de 250 empregos diretos e indiretos. A entrega está prevista para ocorrer em 15 meses.

Participaram da assinatura da ordem de serviço o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini; o deputado estadual Ricardo Madalena; o prefeito de Itararé, João Jorge Fadel Filho; e o presidente da Câmara Municipal, Marco Antonio Pereira. Também esteve presente o superintendente de Rodovias da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), Roger Pêgas, responsável pela fiscalização das obras e pelo cumprimento do cronograma.

“Essa duplicação em Itararé é uma conquista para quem vive e circula pela região. E essa é a ideia do Governo de SP, não parar o avanço e seguir comprometido com o trabalho, a segurança, o bem-estar das pessoas e o crescimento sustentável. Nosso objetivo é seguir construindo um Estado mais acessível e moderno para todos”, destacou o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de SP, Rafael Benini.

Além da duplicação — que será executada entre os quilômetros 338+110 e 339+150 —, o projeto prevê a remodelação de um dispositivo de retorno com a criação de novas alças, implantação de faixas de aceleração e desaceleração, duplicação de dispositivo de passagem inferior, sinalização vertical e horizontal, instalação de elementos de segurança e novo sistema de drenagem.

A duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) proporcionará mais segurança, conforto e fluidez aos usuários e moradores da região, com melhoria no tráfego de veículos, redução no tempo de deslocamento, facilitação do acesso ao viário municipal e estímulo ao desenvolvimento regional.

SP Pra Toda Obra

Com o programa São Paulo pra Toda Obra, o Estado leva benefícios reais aos moradores de todas as regiões, promovendo a modernização de rodovias estaduais — públicas e concedidas —, além de estradas vicinais. Este é o maior programa de infraestrutura viária da história do Estado, com um investimento que soma R$ 30 bilhões em obras entregues, em andamento e a iniciar, em rodovias públicas e concedidas.

A iniciativa, que deve ser ampliada, contempla 22,3 mil quilômetros — o equivalente a uma viagem de São Paulo até o Japão. As intervenções abrangem grandes rodovias, estradas estaduais, concedidas e vicinais. Pela primeira vez, mais de 1,5 mil obras públicas e privadas se complementam, impulsionando o desenvolvimento do Estado.

O impacto no mercado de trabalho também é expressivo: cerca de 250 mil empregos — um número superior à população de cidades médias do interior, como Araçatuba, que tem cerca de 200 mil habitantes. Além disso, o programa beneficia 8 em cada 10 municípios paulistas e alcança mais de 540 cidades.