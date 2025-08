CPTM diminui intervalo de trens da Linha 12-Safira a partir desta segunda-feira (4)

A partir desta segunda-feira (4), o intervalo médio entre os trens da Linha 12-Safira da CPTM será de 4,5 minutos durante os horários de pico da manhã e tarde. Os passageiros que embarcam e desembarcam nas estações Aracaré e Calmon Viana, que antes aguardavam cerca de 10 minutos entre as composições, terão redução de intervalo em mais da metade do tempo.

A circulação da linha será realizada entre as estações Calmon Viana e Brás, sem o chamado ‘loop interno’: quando há partidas realizadas na estação Itaquaquecetuba. Para viabilizar a melhoria, a CPTM realizou testes operacionais iniciados em 30 de junho.

A iniciativa faz parte dos esforços da companhia para melhorar a fluidez da operação e oferecer mais agilidade e conforto aos passageiros de toda a linha.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.