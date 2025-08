Arraial Flor do Maracujá movimenta economia e valoriza empreendedores locais

O evento, que segue até o dia 10 de agosto no Parque dos Tanques, reúne diversas manifestações culturais

Mais do que um espetáculo de cores, danças e tradições, o Arraial Flor do Maracujá, realizado pelo Governo de Rondônia por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), é um poderoso motor de fomento econômico para a capital. Ingrid Monteiro, comerciante aproveita a oportunidade para gerar uma renda ainda maior

Para Alécio Valois, historiador da Sejucel, o evento mostra como a cultura popular vai além da festa. “Cultura popular não é só festa, é economia. Aqui você tem a gastronomia local e regional, com uma praça de alimentação onde as pessoas podem literalmente se alimentar da nossa cultura gastronômica. Além disso, temos nossos artesãos e artesãs vendendo produtos locais”, destaca. Segundo ele, são dez noites de oportunidades econômicas para diversos agentes, “desde o vendedor de pipoca e cachorro-quente, até os restaurantes que montam barracas aqui dentro”.

Para o governador Marcos Rocha, o Arraial Flor do Maracujá é uma vitrine das potencialidades culturais e econômicas de Rondônia. “É gratificante ver que a cultura tradicional do nosso estado, além de emocionar e encantar o público, também gera oportunidades reais de renda e inclusão. O Governo de Rondônia tem trabalhado para que cada edição do Arraial seja também uma política pública de valorização da economia criativa, onde o pequeno empreendedor é protagonista e a população tem acesso à cultura de forma democrática e gratuita”.

Quem vive disso na prática é a comerciante Ingrid Monteiro. Ela atua em vários eventos culturais e reforça o impacto direto do Arraial no seu negócio. “Primeiro de tudo, é uma forma de propagar o nosso produto. O cliente experimenta, conhece a marca e depois nos procura fora daqui. Segundo, claro, tem a parte financeira. São dez dias em que conseguimos arrecadar uma quantia que ajuda a investir no nosso negócio, pagar contas, e até crescer. Isso movimenta a economia de forma positiva.”

Praça de alimentação conta com uma variedade da comidas típicas

A vendedora ambulante Gabrielle Lima compartilha da mesma visão. Ela trabalha com pipoca, banana frita, água e refrigerante, e relata que o Arraial é um dos eventos mais aguardados do ano. “É bom demais. Depois do Carnaval, é o segundo melhor evento pra quem trabalha na rua. A gente consegue tirar uma rendinha a mais. Ajuda bastante”, afirma.

Além do impacto econômico, o evento também cumpre um papel social e de cidadania. A Justiça Eleitoral está presente no local com serviços de recadastramento biométrico e retirada do título de eleitor.

O secretário da Sejucel Paulo Higo ressaltou. “O Arraial Flor do Maracujá é a prova viva de que cultura e economia caminham juntas. Em cada barraca, cada prato típico e cada peça de artesanato, pulsa a força do empreendedorismo local, impulsionando o desenvolvimento e fortalecendo a identidade cultural de Rondônia”.

Confira a programação completa

Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Arthur Amaral

Secom - Governo de Rondônia