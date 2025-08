GURI recebe inscrições para mais de 31 mil vagas gratuitas de música em todo o estado de São Paulo

As inscrições para o segundo semestre do GURI estão abertas até 29 de agosto. O programa gratuito de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, tem mais de 31 mil vagas em polos espalhados por todo o estado. Crianças, adolescentes, jovens e adultos podem se inscrever para aprender canto e diversos instrumentos, do popular ao erudito, sem precisar ter conhecimento prévio. As aulas começam nesta segunda-feira (4), mas o projeto recebe inscrições até o final do mês enquanto houver vagas pelo site: souguri.art.br



“O GURI completa este ano 30 anos de história e se firma como um dos maiores e mais consistentes programas de formação musical do país. Mais de um milhão de estudantes já passaram por seus cursos e, agora, o que já era grandioso está indo ainda mais longe. Para além dos polos fixos e da Fundação CASA, estamos ampliando e o alcance do programa para as redes municipais e estaduais de ensino, levando educação musical gratuita a ainda mais crianças, adolescentes e jovens. É um compromisso com o futuro, com o acesso e com o fortalecimento da cultura em todas as regiões de São Paulo”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



Essa ampliação também vem acompanhada da diversidade de cursos oferecidos nos polos. São aulas de instrumentos como violão, guitarra, bateria, contrabaixo elétrico, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, piano, teclado e percussão, entre outros. Há ainda opções voltadas à formação orquestral, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, entre outros. Além das aulas práticas, o GURI oferece também teoria musical, canto coral e práticas de conjunto, organizadas de acordo com os diferentes instrumentos e perfis das turmas.



“Como instituição, temos o compromisso com a excelência artística e a inclusão social por meio do ensino da música e o GURI é um exemplo disso. Oferecer um processo contínuo e gradual de aprendizagem para que esses jovens possam adquirir as habilidades do cantar e tocar um instrumento, está na essência do programa. Mas mais do que isso, quem estuda no GURI tem a oportunidade real de crescimento cultural e formação pessoal, com a clareza de seus direitos e deveres na sociedade e a consolidação de um pensamento crítico”, afirma Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura.

Para se matricular, é necessário comparecer ao polo de ensino que deseja estudar na companhia de um responsável e apresentar os documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG da pessoa responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente do aluno ou aluna e um comprovante de endereço para consulta. A lista completa dos cursos e endereços está disponível no site souguri.art.br . Antes de sair de casa, confira os dias e horários de funcionamento dos polos.

Parcerias

Para realizar suas atividades, o GURI conta com o apoio e a parceria de muitas empresas e pessoas que acreditam no poder transformador da arte e da cultura.

“A responsabilidade social é um dos maiores compromissos de sustentabilidade da CTG Brasil. O apoio ao GURI, uma das maiores iniciativas de educação musical do país, reflete nosso comprometimento com o desenvolvimento humano e cultural das comunidades onde atuamos. Investir em programas como esse é contribuir para um futuro mais justo para milhares de crianças e jovens”, afirma Anaide Wrublevski Aued, Coordenadora de Sustentabilidade da CTG Brasil.

“Acreditamos que a música tem o poder de transformar vidas, especialmente quando é acessível a todos. Ao apoiar o GURI, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento humano e social das futuras gerações, em sintonia com os princípios da Toyota, que valorizam o respeito pelas pessoas e a melhoria contínua. Esta parceria representa, para nós, um caminho concreto para levar oportunidades e inspiração para crianças e jovens em todo o Estado de São Paulo.”, destaca Otacílio do Nascimento, gerente de Comunicação Institucional da Toyota do Brasil.

“Acreditamos que o ensino musical pode contribuir significativamente com a aprendizagem de crianças e adolescentes em disciplinas como a matemática na escola, por isso, estamos muito felizes em levar a nossa parceria com o GURI para as cidades de Santos e Cubatão na Baixada Santista”, diz Luis Felipe Guggenberger, Diretor Presidente do Instituto Ultra.

“Estamos satisfeitos em apoiar o GURI, um projeto que oferece educação musical para crianças, adolescentes e jovens. Este programa não apenas ajuda a desenvolver talentos, mas também abre novas oportunidades de expressão, socialização e futuro profissional por meio da música. Estamos orgulhosos de contribuir para uma iniciativa que impacta positivamente nossa comunidade e convidamos todos a se inscreverem para participar deste movimento de transformação e crescimento”, salienta Vanessa Kassada, Gerente de Marketing do Tauste Supermercados.