Consumidores 60+ podem participar de nova consulta do Procon-SP até dia 29

A Fundação Procon-SP lança a nova consulta direcionada ao público 60+ com o objetivo de aprofundar a escuta sobre os desafios enfrentados por esse segmento no mercado de consumo. A participação é voluntária e o questionário estará disponível até 29 de agosto no site: https://www.procon.sp.gov.br/

A iniciativa visa mapear situações recorrentes, como descontos indevidos em benefícios do INSS, problemas com empréstimos consignados não contratados, e dificuldades com compras online ou por telefone, especialmente diante da crescente digitalização dos serviços.

Também será investigado o grau de acesso e familiaridade das pessoas 60+ com aplicativos de empresas de diferentes setores — como bancos, prestadores de serviços públicos, estabelecimentos de saúde e educação, entre outros.

Outro ponto abordado diz respeito à postura dos consumidores diante de problemas de consumo, como a busca por canais de denúncia ou a quebra de contrato com empresas que descumprem suas obrigações.

O material será analisado pela Diretoria de Estudos e Pesquisas com o intuito de subsidiar ações educativas, orientar políticas públicas e promover maior acessibilidade nas relações de consumo.