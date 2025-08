Unesp implanta processo seletivo unificado para ingresso em 81 cursos de mestrado e doutorado

Com 34 unidades universitárias, a Unesp está presente em 24 cidades paulistas, sendo 22 campi no interior do estado de São Paulo, um no litoral e outro na capital

Com o objetivo de promover mais equidade no acesso ao mestrado e ao doutorado e oferecer ganhos em termos de transparência e eficiência ao sistema de ingresso nos programas de pós-graduação (PPGs), a Unesp vai realizar um Processo Seletivo Unificado para 48 de seus PPGs. A adesão dos programas ao processo foi voluntária e realizada mediante amplo debate com a comunidade universitária –em 2024, foi feita uma primeira experiência, avaliada e melhorada para a edição deste ano.

As inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) para ingresso na pós-graduação da Unesp serão gratuitas e estarão abertas de 18 de agosto a 22 de setembro de 2025. As pessoas aprovadas iniciarão seus cursos de mestrado ou doutorado no primeiro semestre de 2026. No total, serão oferecidas vagas em 81 cursos de mestrado ou doutorado, acadêmicos e profissionais, organizados em um cronograma unificado. O PSU busca facilitar o planejamento e ampliar o acesso de candidatos de diferentes áreas do conhecimento.

Para a pró-reitora de pós-graduação da Unesp, professora Maria Valnice Boldrin, a consolidação de um processo unificado tem também potencial para ampliar e diversificar o público de pós-graduandos na Universidade, abrindo oportunidades para pessoas de rendas, localidades e perfis étnico-raciais diferentes daqueles hoje existentes. Em 2024, a Unesp tinha 12.679 alunos matriculados nos 140 programas de pós-graduação.

“Temos que ponderar, inclusive, o capital social que traz à Universidade estudantes que vêm de um contexto social vulnerável”, exemplifica a pró-reitora de pós-graduação. “Imagine quantos talentos podemos estar perdendo por exigir, logo de início, fluência em outro idioma. Por que esse conhecimento não pode ser adquirido ao longo do mestrado? É preciso reduzir essas barreiras de acesso à pós-graduação, sem abrir mão da qualidade, da transparência e da legalidade, que são pilares do ingresso acadêmico”, diz Valnice Boldrin.

Cada um dos 48 PPGs da Unesp participantes do PSU, que será realizado com o apoio da Vunesp (Fundação para o Vestibular da Unesp), seguirá tendo autonomia no modo como vai escolher os seus ingressantes, com liberdade para escolher os instrumentos de avaliação que julgar mais apropriados e alinhados com os objetivos acadêmicos do programa. O edital deixará evidente se o PPG optará apenas por critérios classificatórios ou se haverá duas etapas, uma eliminatória e outra classificatória, para as pessoas candidatas.

O suporte que será dado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação aos programas participantes do processo inclui um manual de boas práticas de seleção, apoio para elaboração de edital bilíngue (inglês ou espanhol) e a previsão de uma recepção aos candidatos aprovados, com um guia de acolhimento. O Processo Seletivo Unificado nasce com a expectativa de atrair candidatos de outras regiões do Brasil e de outros países, contribuindo para a interiorização da produção científica pelo continente.

“Vamos consolidar uma identidade para os programas de pós-graduação da Unesp, ampliando a visibilidade, a diversidade e a excelência da nossa pós-graduação, com o objetivo de atrair pessoas de diferentes regiões com potencial para o mestrado e o doutorado”, afirma a pró-reitora. “A seleção unificada é uma construção importante para fortalecer a integração e a interlocução entre os diversos atores e atrizes que atuam nos programas de pós-graduação, respeitando a diversidade e a complexidade da estrutura multicâmpus da nossa Universidade”, diz Maria Valnice Boldrin.

Com 34 unidades universitárias, a Unesp está presente em 24 cidades paulistas, sendo 22 campi no interior do estado de São Paulo, um no litoral e outro na capital. De acordo com a Capes, instância avaliadora da pós-graduação no país, 63% dos programas de pós-graduação da Universidade têm os conceitos mais altos possíveis (5, 6 ou 7), que os colocam em um patamar internacional. Em breve, os editais para ingresso nos programas estarão disponíveis na página do PSU .