Governo de SP enviou mais de 2 mil itens de ajuda humanitária e serviu 2,4 mil refeições às vítimas de incêndio em Santos

O Governo de São Paulo está mobilizado desde sexta-feira (01) para auxiliar famílias que perderam suas casas no incêndio no dique da Vila Gilda , em Santos, no litoral. Foram enviados até agora 2.400 itens como colchões, cestas básicas e kits de higiene pela Defesa Civil e Fundo Social. A unidade Bom Prato da região serviu 2.400 refeições, com os valores, de R$ 1 por prato, custeados pelo município.

O governador Tarcísio de Freitas anunciou na sexta-feira reforço no auxílio aluguel que será ofertado às famílias atingidas, que alcançará R$ 1.000 em parceria com a prefeitura, além da construção de 416 unidades definitivas para atender a comunidade da região de palafitas em Santos.

Serão 216 imóveis no Residencial Iguape, em Santos, e mais 200 no residencial Vicentinos II, em São Vicente, que serão financiados via Carta de Crédito Associativa pela CDHU. São projetos já aprovados pela iniciativa privada que poderão rapidamente iniciar as obras, reduzindo o ciclo de produção habitacional.

Foto: Reprodução/Secom SP

Outros auxílios

Além das novas moradias, o Governo de São Paulo vai colocar à disposição 574 apartamentos que ficarão prontos a partir de dezembro no condomínio Santos AB e outros 300 imóveis no Conjunto Jabaquara a partir de janeiro.

Essas unidades habitacionais fazem parte do programa Vida Digna, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que retira famílias de áreas de risco para conjuntos habitacionais e regularizados. Ao todo, são 2,9 mil moradias, sendo que 936 unidades já foram entregues e 1.996 estão em produção.

Desenvolvimento social

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS) vai liberar R$ 1.000 para cada família suprir necessidades básicas, como a compra de utensílios domésticos, roupas de cama, móveis e eletrodomésticos. O auxílio será destinado por meio do programa de Benefício Eventual e Cofinanciamento em decorrência de emergência ou calamidade, que prevê o repasse de recursos emergenciais aos serviços e equipamentos da Assistência Social, no valor de R$ 70 mil.

Esses recursos serão repassados a partir da publicação do decreto de estado de emergência ou calamidade, de acordo com a Resolução SEDS nº 06, de 19 de fevereiro de 2025 .