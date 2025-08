Governo de SP amplia acesso ao Ensino Superior na região de Barretos com inauguração da Fatec Olímpia

O Governo de São Paulo inaugurou neste sábado (2) mais uma unidade da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec), desta vez em Olímpia. Com a entrega, o Centro Paula Souza (CPS) amplia o acesso ao Ensino Superior Tecnológico gratuito e passa a administrar 83 Fatecs distribuídas em 76 municípios paulistas, sendo três deles na região administrativa de Barretos.

Com cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho, a Fatec Olímpia tem mais de 1.8 mil metros quadrados de área construída. Em pavimento único, o espaço conta com 14 salas de aulas, dois laboratórios de informática, biblioteca, além de refeitório e banheiros com acessibilidade.

“Temso certeza que, ao longo dos cursos, os jovens já estarão empregados. Quando falamos de ensino superior, como é o caso da Fatec, estamos falando de mais chance de empregabilidade e melhores salários.”, disse vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth, que participou da cerimônia de inauguração.

A implantação da faculdade seguiu o modelo de parceria entre a gestão estadual e a municipal. A Prefeitura de Olímpia ficou responsável pela locação e reforma do prédio que abrigará a unidade.

Foto: Reprodução/Secom SP

Já o Governo do Estado de São Paulo deve investir R$ 1.2 milhão na compra de mobiliário e equipamentos, enquanto o Centro Paula Souza elaborou o projeto pedagógico dos cursos, o acompanhamento do processo seletivo e a contratação de professores. As instalações da unidade serão compartilhadas com a Faculdade de Olímpia (Uniesp).

“O Governo de São Paulo acredita que o desenvolvimento sustentável do estado depende da ciência, da tecnologia e da inovação”, disse o secretário de Ciências, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan.

Cursos oferecidos

As atividades da unidade terão início neste segundo semestre, com os cursos superiores de tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma e Gestão de Turismo, ambos com turmas no período noturno. A escolha dos cursos está alinhada às vocações econômicas da cidade e às novas demandas do mercado de trabalho.

Além da nova Fatec, Olímpia conta com a Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. José Carlos Seno Junior. Implantada em 2010, a unidade tem atualmente 654 alunos matriculados em dois cursos técnicos (Administração e Recursos Humanos) e outros três cursos integrados ao Ensino Médio (Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Química).

Ouça o discurso do vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth: