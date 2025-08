São Paulo atinge o segundo maior número de capturados em seis meses

O interior paulista registrou quase 30 mil prisões de foragidos da Justiça no seis primeiros meses do ano, mostram dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O índice foi o segundo maior desde 2001, reforçando o compromisso das polícias Civis e Militar no combate à reincidência criminal e na diminuição da criminalidade no estado de São Paulo.

A região de Ribeirão Preto teve o maior número de prisões de foragidos da Justiça entre janeiro e junho deste ano no interior do estado. O balanço feito com base nos dados da Secretaria da Segurança Pública considerou apenas as detenções realizadas por meio de cumprimentos de mandados expedidos pela Justiça no período.

Na soma dos 93 municípios que compõem a região do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) 3, foram registradas mais de 5,6 mil capturas por determinação judicial, sendo 225 menores infratores — a maior marca em 25 anos na análise. O número foi 11,4% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente em Ribeirão Preto, 1,6 mil infratores foram presos ou apreendidos por mandado expedido pela Justiça, sendo a cidade do interior paulista com o maior índice de presos no primeiro semestre do ano.

“Desde 2023, no início da gestão, o Deinter 3 tem dado ênfase aos inquéritos policiais, com foco na representação por mandados de busca e apreensão e de prisão. Somente neste ano foram realizadas cinco grandes operações de capturas de procurados, que refletiram na queda da criminalidade em Ribeirão Preto e região”, disse o delegado divisionário de administração do Deinter 3, Paulo Françolin.

Ainda na região do Deinter 3, as Polícias Civil e Militar cumpriram 1.017 mandados de prisão em Franca, em São Carlos (336), Barretos (307) e Araraquara (295).

Demais regiões

No ranking das regiões com mais presos que estavam foragidos do sistema prisional, também aparecem as áreas de Sorocaba (Deinter 7), Piracicaba (Deinter 9) e Campinas (Deinter 2).

As ações policiais em Sorocaba e região detiveram 3,5 mil suspeitos procurados este ano, aumento de 10% se comparado aos 3,1 mil presos no primeiro semestre de 2024. O dado levou em conta os 79 municípios pertencentes ao Deinter 7.

Nas 52 cidades do Deinter 9, o número passou de 3 mil para 3,3 mil capturas este ano, crescimento de 8%. No Deinter 2, composto por 38 municípios, foram 3,1 mil foragidos presos este ano, 6,9% a mais no comparativo com o ano anterior.

As regiões de Santos (Deinter 6) e São José dos Campos (Deinter 1) também passaram das 2 mil capturas no período. Nos 24 municípios que compõe a Baixada Santista e o Vale do Ribeira foram 2,5 mil prisões, enquanto as 39 cidades do Vale do Paraíba chegaram a 2,3 mil detenções.

Também foram cumpridos 1,7 mil mandados de prisão no período na área de Presidente Prudente (Deinter 8), composta por 67 municípios.

Maioria de prisões por mandados

Em duas regiões do interior paulista, o número de prisões por cumprimento de mandados foi maior do que as prisões realizadas em flagrante: Bauru (Deinter 4) e São José do Rio Preto (Deinter 5). Na primeira área, foram 3,7 mil prisões registradas em 76 municípios, ante 3,5 mil realizadas em flagrante.

Já nos 96 municípios pertencentes a Rio Preto foram 2,7 mil infratores detidos por ordens de prisão, 110 a mais em relação às situações em que os policiais detiveram os suspeitos no momento do crime.

O número de foragidos capturados nas áreas de São José dos Campos, Campinas e Bauru entre janeiro e junho foi a maior em 25 anos.