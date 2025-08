ABERTURA: 41ª edição do Flor do Maracujá destaca Rondônia como destino atrativo do folclore no Norte

As apresentações folclóricas são os atrativos principais do evento, mais de 40 grupos irão se apresentar ao longo dos dez dias de programação

Aabertura da 41ª edição do Arraial Flor do Maracujá aconteceu na noite da sexta-feira (1º), no Parque dos Tanques, em Porto Velho, e deu a largada para 10 dias de uma programação especial de valorização da cultura e história rondoniense, com fortalecimento do turismo e da economia. As apresentações folclóricas são os atrativos principais do evento, combinados ao lazer e à oportunidade de saborear uma diversidade de comidas típicas. Tudo isso com segurança e em uma estrutura diferenciada.

Para o governador Marcos Rocha, o Arraial Flor do Maracujá, que é considerado um dos maiores eventos folclóricos da Região Norte e é Patrimônio Cultural de Rondônia, é uma oportunidade para fortalecer o estado como destino turístico atrativo do folclore no Brasil, além de enaltecer a cultura rondoniense e gerar mais desenvolvimento.” O Arraial Flor do Maracujá valoriza as tradições folclóricas do estado. É uma opção de diversão para a população, uma oportunidade de acolher visitantes de todo o estado e de outros cantos do Brasil e ainda fomenta a economia”.

A aposentada Maria Gorete Lobato, que mora em Manaus, aproveitou a visita aos familiares em Rondônia para prestigiar o arraial junto com eles.” Esse foi um evento bem divulgado, está atraindo muita gente, está muito bonito”. A artesã Lucineide Karitana, que também esteve no Arraial acompanhada da família, elogiou o evento.” É a primeira vez que estamos no Arraial, é um passeio bem diferente, estamos gostando”.

A aposentada Maria Gorete Lobato, que mora em Manaus, prestigiou o evento

EDIÇÃO DE 2025

O evento, realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), acontece até 10 de agosto. Serão mais de 40 apresentações de quadrilhas mirins, adultas e grupos de boi-bumbá durante os 10 dias de programação. O arraial será encerrado com a premiação e performance das melhores apresentações.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira de Almeida destaca que a expectativa é de recorde de público e uma celebração grandiosa dos talentos do folclore do estado. “É um evento que valoriza a identidade cultural de Rondônia, feito com responsabilidade, em um ambiente seguro e com estrutura para as apresentações folclóricas e para que o público possa prestigiar as atrações com conforto”.

Entre as novidades desta edição está a ampliação das arquibancadas, instaladas não só nas laterais, mas também de frente para o palco, aumentando a capacidade de espectadores sentados. Além disso, o arraial tem um espaço destinado para a imprensa e produtores de conteúdos digitais, para levar os melhores momentos do arraial para o público em todo o mundo. Diversas secretarias do governo também estão presentes no evento, levando benefícios para o público.

Maria Eduarda realizou o sonho de criança

APRESENTAÇÕES DO 1º DIA

A programação do primeiro dia incluiu a abertura oficial com o Grupo Carimbó Acreditar; e as apresentações da Quadrilha Junina Adulta Nação Caipira; Boi-Bumbá Adulto Estrela de Rondônia; Quadrilha Junina Adulta Na Tonga do Cabulete e da Quadrilha Junina Adulta Explosão Junina. A noite foi de realização de um sonho para a estudante Maria Eduarda Barros, brincante da Quadrilha Nação Caipira. “Desde criança, quando minha mãe dançava, eu acompanhava ela nos ensaios, e hoje eu realizei o sonho de me apresentar, foi emocionante, estou muito feliz.”

COMIDAS TÍPICAS

Além das apresentações folclóricas, outro atrativo do arraial é a praça de alimentação repleta de opções para todos os gostos, desde morango do amor, que estão fazendo sucesso no Brasil nos últimos dias, até a tradicional barraca do milho. Daiane Garcia apostou nos doces para agradar o público. “A gente espera o ano inteiro por esse Arraial, as vendas são muito boas e a expectativa é que supere o movimento do ano passado.” Já Alzira de Freitas conquista o público com delícias feitas de milho. “O arraial traz uma oportunidade para nós, empreendedores, mostrarmos as nossas mercadorias. É um evento histórico, traz muita gente de fora, estamos aqui para receber todos e fazer boas vendas”.

No arraial também tem morango do amor, que estão fazendo sucesso no Brasil

PROGRAMAÇÃO DO 2º DIA (2/8)

O evento que reúne cultura, tradição, boa comida e negócios prepara para os visitantes as seguintes apresentações para este segundo dia do Arraial:

20h/20h45– Quadrilha Junina Mirim Na Tonga do Cabulete;

21h/21h45– Quadrilha Junina Mirim JUABP;

22h/23h10– Boi-Bumbá Adulto Tira-Teima;

23h25/00h15– Quadrilha Junina Adulta Tradição;

00h30/01h30– Quadrilha Junina Adulta Coração Dourado

Confira a programação completa

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Arthur Amaral

Secom - Governo de Rondônia