Espaços Maternidade na CPTM e no Metrô somam mais de 4 mil atendimentos e reforçam a importância da amamentação no Agosto Dourado

Para marcar o Dia Mundial da Amamentação (1º/08) e a campanha Agosto Dourado, a Secretaria de Políticas para a Mulher destaca a importância dos Espaços Maternidade no transporte público. Essa mobilização nacional, que dura todo o mês, valoriza o aleitamento materno como fator essencial ao desenvolvimento saudável dos bebês e promove ações educativas sobre seus benefícios nutricionais e emocionais.

Os dois locais, estrategicamente localizados na estação Tatuapé do metrô e na estação Luz da CPTM, oferecem estrutura completa para garantir que mães possam amamentar, ordenhar leite, trocar fraldas ou simplesmente descansar com conforto e segurança enquanto aguardam seus trens, reduzindo as barreiras que muitas vezes dificultam a conciliação entre maternidade e rotina cotidiana.

Desde a inauguração dos espaços, mais de 4 mil atendimentos foram realizados. De março de 2024 até junho de 2025, foram atendidas 3.314 mães na Estação Luz da CPTM. Já na estação Tatuapé do Metrô, inaugurada em novembro de 2024, foram atendidas 763 mulheres.

“Ao garantir um ambiente seguro, confortável e acolhedor para a amamentação e cuidados com os filhos, reafirmamos nosso compromisso com a dignidade materna e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à primeira infância e às mulheres. Os Espaços Maternidade são aliados da amamentação”, afirma Valéria Bolsonaro, secretária estadual de Políticas para a Mulher.

Serviço



Espaço Maternidade – Estação da Luz (CPTM)

Inaugurado em março de 2024 pela SP Mulher em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o primeiro Espaço Maternidade do sistema metroferroviário paulista ocupa 56 m² e foi projetado conforme normas de acessibilidade e segurança, na Plataforma 5, acesso ao Expresso Aeroporto. O espaço passou a ser gerido em junho deste ano pelo Instituto Jô Clemente (IJC), organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na promoção da saúde e inclusão de pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras. Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Espaço Maternidade – Estação Tatuapé (Metrô)

Em novembro de 2024, foi inaugurada a segunda unidade, fruto da parceria entre a SP Mulher e o Metrô de São Paulo, com 32 m² de área útil especialmente planejados para mães, bebês e crianças em trânsito. Há também a participação de profissionais do Hospital Sepaco, que orientam sobre aleitamento materno, puericultura e cuidados com o bebê, assegurando atendimento humanizado e técnico. Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 9h às 14h.

SP Por Todas



SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.