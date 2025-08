Governo de RO evidência resiliência da economia rondoniense diante da previsão da tarifaço dos EUA ao Brasil

Foto: Reprodução/Secom Rondônia

Rondônia tem alternativa de reorganizar as exportações para outros parceiros comerciais e inclusive atender o mercado brasileiro

OPORTUNIDADES NA TENSÃO

Caso entre em vigor o tarifaço como determinado no decreto dos EUA, a Sefin sinaliza que Rondônia tem alternativa de reorganizar as exportações para outros parceiros comerciais como Chile, Colômbia e Peru. O Chile já é o grande comprador de carne bovina de Rondônia e o Peru é comprador do Tambaqui. ‘‘O mercado andino tem 10 milhões de habitantes e está no nosso entorno, o que aumentaria nossa resiliência contra esses fenômenos artificiais da economia. Além de nos voltarmos para o próprio mercado interno, o brasileiro, pois é apenas 4.9% da produção rondoniense, que iria precisar ser redirecionada para outros mercados. Teríamos assim um impacto menor que em muitas partes do país, mas o ideal é que o impacto não se concretize’’, assegurou.

O secretário da Sefin, Luis Fernando também orientou que os produtores não hajam de maneira precipitada, pois diante dessa tensão da parceria comercial entre o Brasil e o EUA podem surgir oportunidades para Rondônia. ‘‘Rondônia acaba se colocando bem diante das oportunidades que possam surgir, é do mercado asiático que irão surgir as principais alternativas para mitigar os efeitos do tarifaço dos EUA, e Rondônia por estar com proximidade pela rota do pacifico, até mais próximo da China do que São Paulo, por exemplo, pode aproveitar vantagens logísticas para competitividade. Passado o susto inicial, Rondônia tende a conseguir uma rota de manutenção do crescimento econômico, capaz de fortalecer e manter os negócios prósperos e os empregos abundantes’’

AÇÕES DO GOVERNO DE RONDÔNIA

As ações do governo do estado para o fortalecimento da economia de Rondônia são contínuas, desde as citadas missões internacionais de promoção comercial do estado até o inédito alto volume de capacitação gratuita da população , que tem lançado profissionais diferenciados no mercado e tem impulsionado novos negócios. Rondônia deu velocidade ao ritmo de crescimento da economia nos últimos anos.

É um destino abundante de negócios e empregos, com cadeias produtivas prósperas, especialmente café, cacau, tambaqui, carne bovina, grãos, e tem uma das melhores economias do Brasil. O estado está em segundo lugar no Brasil na projeção do crescimento do PIB em 2025 ; possui a segunda menor taxa de desemprego do Brasil ; amplia a quantidade de aberturas de novas empresas a cada ano , e está com recorde de exportações , conquistando mais mercados consumidores.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Daiane Mendonça e Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia