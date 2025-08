Casa Paulista entrega chaves de 254 apartamentos no Sacomã, zona sul de São Paulo

As unidades habitacionais possuem 51 m² de área privativa e estão distribuídas em duas torres, com 16 pavimentos cada

O programa Casa Paulista entregou, na manhã de quinta-feira (31), 254 apartamentos do Condomínio Conviva Residencial Aratimbó em São Paulo, no Sacomã, zona aul. Os imóveis foram financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), por meio da modalidade Carta de Crédito Associativo (CCA), totalizando R$ 45,7 milhões. O evento contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, do subsecretário de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, do presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, além de outros representantes do Estado e do município.

O titular da pasta, Marcelo Branco, falou sobre a importância de se trabalhar em parcerias com as entidades, movimentos e mercado imobiliário para construir um futuro melhor e diminuir o déficit habitacional do Estado. “Política pública se faz sentando à mesa, somando esforços e melhorando a vida de vocês. É assim que o Governo do Estado e o governador Tarcísio pensam. Temos uma entrega de 254 unidades, mas já entregamos em nosso Estado mais de 61 mil unidades”, falou.

Marcelo, por fim, desejou sucesso aos contemplados e agradeceu a confiança no trabalho realizado pela SDUH. “Agradeço a todos vocês. Essa conquista é de cada um. O Estado é um instrumento para que vocês conquistem isso, mas ela é de vocês. Desejo que sejam felizes em suas novas casas”, concluiu.

Já José Police Neto, subsecretário de Desenvolvimento Urbano, destacou a importância de pagar as parcelas do financiamento em dia, o que contribui para a continuidade de políticas públicas de habitação efetivas. “Hoje, no dia que vocês entram no apartamento, o nosso desejo é que muitas outras famílias, a partir da nossa parceria, tenham a oportunidade que hoje vocês estão tendo. Que a casa seja transformadora na vida de vocês e que vocês possam oferecer essa alegria para famílias que ainda não tiveram essa oportunidade”, afirmou.

As unidades habitacionais possuem 51 m² de área privativa e estão distribuídas em duas torres, com 16 pavimentos cada. Os apartamentos contam com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio conta com portaria, área técnica, sala de administração, área de convívio descoberto, playground, jardins, bicicletário e dois salões de festas. Há, ainda, estacionamento com 63 vagas para carros e 15 para motos.

Os empreendimentos são edificados em terrenos da CDHU e a demanda é indicada pela entidade organizadora Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ipiranga. O financiamento, pela própria Companhia, segue a política habitacional do Estado, com juro zero para famílias com renda de até cinco salários mínimos e comprometimento mensal de 20% da renda familiar.

Aos 50 anos, a agente de saúde Luzia Beatriz de Oliveira Alexandrino está de mudança para o residencial junto com seu marido, Marcos Santana Alexandrino, de 48 anos, e seu filho Isaac, de 18. Após pagar aluguel por 28 anos, ela disse estar contente com a nova fase que se inicia. “É uma emoção sem igual! A gente pensa que é uma utopia, mas virou realidade. O que eu pago de aluguel hoje é aproximadamente o que vou pagar aqui com condomínio e os demais gastos. Aluguel é um dinheiro que não volta. Aqui, é um valor menor, e eu estou pagando por algo que é meu”, comemorou.

Assim como Luzia Beatriz, a analista de qualidade Katiuscia Barbosa da Silva, de 44 anos, e seu companheiro Washington Reis Silva, de 41, também pegaram a chave do apartamento próprio. “É o sonho de todo brasileiro. E nós esperamos muito por esse momento. Pagamos aluguel desde que nos casamos, há 18 anos. Fomos morar com a sogra também, para guardar um dinheirinho e poder montar nosso apartamento do jeito que a gente sonha”, contou Katiuscia.

Por fim, a analista de qualidade contou que, ao conquistar a casa própria, novos sonhos podem chegar. Por isso, a mudança vem acompanhada de muitos outros anseios. “Muita coisa vem por aí. Conseguimos nos preocupar mais com outras coisas agora, como educação e alimentação dos nossos filhos. Sonhamos em montar uma barbearia para meu marido, em comprar um carrinho para passear com nossos filhos. Começamos a sonhar novos sonhos”, concluiu, realizada.

Por meio da modalidade CCA, a CDHU está financiando mais 2.385 apartamentos no município São Paulo, sendo que já entregou 3.359 unidades, contando com as 254 do Condomínio Conviva Residencial Aratimbó. Ao todo, via CCA, a Companhia contratou 5.744 unidades na capital, investindo R$ 1 bilhão.

Programa Casa Paulista – Carta de Crédito Associativo

Na modalidade CCA, a CDHU concede financiamento a famílias com renda de até cinco salários mínimos, preferencialmente, oriundas de áreas de risco, que recebem o auxílio moradia do Governo de São Paulo ou inscritas em editais públicos realizados pela CDHU.



Os empreendimentos são inscritos por meio de editais de credenciamento realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e têm os projetos homologados. Os imóveis são financiados de acordo com os critérios da CDHU e das diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juro zero e comprometimento de 20% da renda, com o pagamento das parcelas mensais do financiamento em até 30 anos.



As famílias também são isentas de encargos durante a fase de obras e o pagamento da primeira prestação vai ocorrer somente 30 dias após a entrega das chaves do imóvel pronto para morar.



Para não onerar o orçamento das famílias antes entrega das moradias, o Governo do Estado cobre com todas as despesas do financiamento, incluindo o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o registro do imóvel em cartório e o seguro de morte ou invalidez permanente durante a obra, garantindo tranquilidade para as famílias.



Na atual gestão, contando com este, já foram entregues 5.811 moradias pela modalidade CCA com investimentos de R$ 1 bilhão. Além disso, o Governo está investindo R$ 2,5 bilhões para financiar a aquisição de 13.838 unidades habitacionais, que estão em produção na Região Metropolitana de São Paulo.