Governo de SP entrega lancha modernizada para pedestres e ciclistas na travessia São Sebastião/Ilhabela

A Travessia São Sebastião-Ilhabela, um dos principais eixos logístico-turísticos do Estado de São Paulo, recebeu nesta sexta-feira, 1° de agosto, mais uma embarcação modernizada para o transporte de passageiros e bicicletas. Com investimento de R$ 4,7 milhões, a LS-03 tem capacidade para 370 passageiros. O início da operação da embarcação foi acompanhado pela secretária Natália Resende, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e pelo subsecretário de Logística e Transportes, Denis Gerage Amorim.

Esta é a vigésima embarcação modernizada e entregue por esta gestão desde 2023, sendo seis delas para a travessia São Sebastião/Ilhabela. A reforma completa da lancha LS-03, com 29,5 metros de comprimento, abrangeu os sistemas elétrico, eletrônico e hidráulico, além da pintura, instalação de novos equipamentos de segurança e salvatagem, traslado e docagem. Também foram substituídos os motores de propulsão, geradores, reversores e outros componentes essenciais. Os serviços foram concluídos em pouco mais de cinco meses.

“O Governo do Estado está comprometido em garantir um serviço de qualidade aos seus usuários. Cada reforma realizada em embarcações e cada melhoria implantada representa um avanço significativo em segurança e conforto. Em pouco mais de dois anos, os resultados são claros e visíveis, e nossa equipe continua dedicada a ampliar essas ações, não apenas em São Sebastião e Ilhabela, mas também em todas as travessias abrangidas em nosso litoral. Este é o trabalho contínuo que realizamos em todo o estado”, destacou Natália Resende.

“O canal entre São Sebastião e Ilhabela tem uma característica especial em relação às demais travessias do Estado. Por aqui, além dos moradores e pessoas que atravessam a trabalho, passam também muitos turistas, principalmente aos finais de semana, feriados e alta temporada, o que reflete na demanda que precisa ser absorvida pelo sistema. Por isso, seguimos com um esforço contínuo para reduzir o tempo de embarque, sempre priorizando a segurança de nossos usuários, sobretudo em meio às condições climáticas adversas, comum nessa região”, observou o subsecretário Denis Gerage Amorim.

Investimentos nas travessias litorâneas

As iniciativas integram o robusto programa estadual de modernização das travessias litorâneas, que já investiu mais de R$200 milhões desde 2023 na renovação de embarcações e na requalificação da infraestrutura dos terminais. O plano prevê a entrega contínua de embarcações modernizadas e a realização de obras estratégicas, com foco na ampliação da capacidade do sistema e na melhoria da experiência dos usuários.

Desde então, o Governo de São Paulo entregou seis embarcações modernizadas para a travessia São Sebastião/Ilhabela, outras 11 embarcações para as travessias Santos/Guarujá e Santos/Vicente de Carvalho e três para as rotas Cananéia/Ariri e Cananéia/Ilha Comprida.

Além da renovação das embarcações, importantes melhorias estruturais foram executadas nesse período. Em Santos/Vicente de Carvalho, foram reformadas a estação de Vicente de Carvalho e da Praça da República, além da construção de um flutuante. Em Cananéia, foi construído o flutuante DH III, em Ariri. Na travessia São Sebastião/Ilhabela, foram realizados estudos para a dragagem em Barra Velha e reformados ambos os atracadouros, assim como a estação de passageiros em São Sebastião. Estão em andamento, a reforma de um ferry boat para a travessia Cananéia/Continente, a finalização das obras no muro do atracadouro de São Sebastião e a reforma da Estação de Passageiros de Cananéia.

Confira os detalhes das entregas mais recentes:

Entre as ações mais recentes, a Semil entregou, em junho deste ano, a embarcação do modelo ferry boat, a FB-16, para a travessia Santos-Guarujá. Com investimento de R$ 4,7 milhões, a embarcação foi totalmente reformada e, desde então, está em operação no sistema, que é um dos maiores do mundo em volume de veículos, com média diária de usuários superior a 20 mil.

Em 23 de maio, foram concluídas as obras de modernização da estação de passageiros da travessia São Sebastião–Ilhabela, no Litoral Norte. Com investimento de R$969 mil, o terminal foi completamente renovado, com melhorias estruturais e elétricas focadas na qualificação do atendimento a pedestres, ciclistas e motoristas.

Um dia antes, em 22 de maio, a Pasta colocou em operação uma embarcação reformada para a travessia entre Cananéia e Ilha Comprida, no Vale do Ribeira. O ferry-boat FB-12, com capacidade para 21 veículos e 172 pedestres, recebeu aporte de R$ 3,5 milhões em um processo de modernização abrangente, que contemplou serviços em aço e fibra de vidro, revisão dos sistemas hidráulico, mecânico e elétrico, além de pintura, atualização dos equipamentos de segurança e renovação dos motores e geradores de propulsão.

Em 2 de maio, três embarcações reformadas passaram a reforçar as travessias entre Santos–Guarujá e Santos–Vicente de Carvalho. Com investimento de R$20,8 milhões, as unidades passaram por um processo completo de modernização, com foco em segurança e eficiência. As melhorias ampliam a capacidade operacional do sistema, permitindo que as embarcações atuem conforme a demanda. A FB-18, com capacidade para 32 veículos e 244 pedestres, está em operação na travessia Santos–Guarujá. Já as lanchas LS-02 e LS-05, com capacidade para 370 e 450 pedestres, respectivamente, atendem o trajeto entre as estações Praça da República e Vicente de Carvalho.

Já em 11 de março, foi concluída a reforma do ferry-boat FB-30, que agora opera na travessia São Sebastião/Ilhabela. Com um investimento de R$8,3 milhões, a embarcação passou por melhorias estruturais e tecnológicas, proporcionando mais segurança e conforto aos passageiros.

Poucos dias antes, em 28 de fevereiro, a Baixada Santista recebeu duas novas embarcações para a travessia entre Santos e Guarujá. Com um investimento de R$14,4 milhões, as embarcações FB-10 e FB-15 foram modernizadas e voltaram a operar, atendendo uma grande demanda na região.

A Estação de Passageiros Praça da República, em Santos, também passou por uma reforma, concluída em 18 de fevereiro. Com investimento de R$8,2 milhões, a obra priorizou a recuperação estrutural e a ampliação da acessibilidade.

Outro reforço importante na frota ocorreu em 12 de fevereiro, quando foi locada uma nova balsa para reforçar a operação da travessia Bertioga/Guarujá, a embarcação Rainha dos Valadares. Com capacidade para 27 veículos e 100 passageiros, a nova balsa amplia a capacidade do sistema, que agora conta com três embarcações para atender a demanda dessa travessia.

Na cidade de Guarujá, a Estação Vicente de Carvalho também passou por melhorias significativas. Entre 2023 e 2024, foram investidos R$14,9 milhões na construção de um novo flutuante, na readequação da acessibilidade e na modernização do sistema de combate a incêndio.

Gestão de tráfego e balança

Além das reformas físicas e da renovação das embarcações, o programa inclui iniciativas tecnológicas para otimizar a operação do sistema. Entre elas estão a instalação de uma balança de pesagem de caminhões na travessia São Sebastião/Ilhabela, para controle da carga transportada, e a implantação de um serviço de apoio à gestão do tráfego, voltado à organização das filas de embarque e desembarque em travessias com alto fluxo. Juntas, essas iniciativas somam mais de R$800 mil mensais em investimentos.

Parceria Público-Privada moderniza travessias

Em mais um passo rumo à modernização completa do sistema, o Governo de São Paulo publicou, em 13 de junho, o edital da Concorrência Internacional nº 05/2025, referente à concessão patrocinada das travessias litorâneas. A iniciativa, autorizada por lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas em abril, prevê investimentos privados da ordem de R$2 bilhões. O projeto abrange 14 rotas estratégicas, entre elas Santos–Guarujá, São Sebastião–Ilhabela e conexões no Vale do Ribeira, Litoral Norte, Região Metropolitana e Reservatório de Paraibuna. A proposta inclui a renovação da frota com embarcações elétricas, melhorias nos terminais e adoção de novas tecnologias, promovendo um serviço mais sustentável, eficiente e seguro. A entrega dos envelopes está marcada para 13 de outubro de 2025.

Serviços aos usuários

O sistema de travessias litorâneas de São Paulo abrange oito trajetos: São Sebastião/Ilhabela (Litoral Norte), Santos/Vicente de Carvalho, Santos/Guarujá e Bertioga/Guarujá (Litoral Central), além de Cananeia/Ilha Comprida, Iguape/Jureia, Cananeia/Continente e Cananeia/Ariri (Litoral Sul). Para mais informações, os usuários podem consultar os painéis de mensagem nos acessos aos bolsões ou ligar para o telefone 0800 77 33 711.