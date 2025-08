Obras do governo de RO seguem avançando na Rodovia-493, fortalecendo infraestrutura viária em Pimenta Bueno

Os trabalhos de manutenção na RO-493, conhecida como Estrada da Produção, seguem em ritmo avançado no município de Pimenta Bueno. A rodovia, estratégica para o escoamento da produção agropecuária da região, permanece recebendo pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), serviços de revestimento primário (encascalhamento), reconformação de plataforma (patrolamento), limpeza lateral e desobstrução de bueiros em aproximadamente 75 quilômetros de extensão.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a continuidade das obras nas rodovias estaduais, como a RO-493, faz parte de um trabalho estratégico para garantir que a infraestrutura do estado acompanhe o ritmo de crescimento do setor produtivo. “Manter as rodovias em boas condições é essencial para fortalecer a logística e impulsionar o desenvolvimento regional de forma sustentável”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou que manter as estradas vicinais e estaduais trafegáveis é fundamental. “Os investimentos na infraestrutura das rodovias motivam diretamente a economia de Rondônia. A Rodovia-493 é um elo vital entre as regiões produtoras e os centros de distribuição, e sua conservação é essencial para garantir o transporte da produção agrícola com agilidade e segurança.”

Segundo o residente da 11ª Residência Regional do DER-RO em Pimenta Bueno, Edy Fabio, os trabalhos são realizados de forma contínua, com equipes dedicadas para atender todo o trecho programado. “Estamos empenhados em manter a estrada em boas condições, pois sabemos da importância dela para garantir o fluxo da produção local e contribuir diretamente com o crescimento local”, destacou.

