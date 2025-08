Polícia descobre compartimento falso em caminhão com 1,7 tonelada de maconha no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga com 1,7 tonelada de maconha durante fiscalização no km 342 da rodovia Assis Chateaubriand, na altura do município de Santópolis de Aguapeí, na região de Araçatuba. O flagrante ocorreu na quinta-feira (31).

As drogas estavam escondidas em um compartimento oculto no caminhão que estava sob a lona que cobria a carroceria. Os agentes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) encontraram 67 fardos e 185 tijolos de maconha de maconha, além de 25 pacotes de skunk.

O veículo com placas do Paraguai era ocupado por um motorista de 30 anos, de nacionalidade estrangeira. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

No primeiro semestre deste ano, a região de Araçatuba teve a apreensão de 2,6 toneladas de drogas, de acordo com os dados da Secretaria da Segurança Pública. O número é 28,2% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando 2 toneladas de entorpecentes foram recolhidas.

O interior paulista concentra quase 70% do total de drogas apreendidas no estado de São Paulo. O número fez com que as forças de segurança intensificassem as ações para impedir o uso da malha rodoviária estadual pelo crime organizado. Saiba mais aqui.