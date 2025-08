Boletim – Incêndio na Comunidade São Sebastião em Santos – 1/8 – 12h15

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do estado atuam neste momento na Comunidade de São Sebastião, em Santos, para o rescaldo do incêndio que atingiu cerca de 100 casas sobre palafitas próximas ao Dique da Vila Gilda. Os Bombeiros foram acionados às 7h40 da manhã e enviaram 13 viaturas e cerca de 50 homens ao local. As chamas se espalharam rapidamente, pela dificuldade de acesso dos profissionais. Por volta das 9h30, o incêndio já estava praticamente controlado. Até o momento, um óbito foi registrado e não há feridos.

Ajuda Humanitária

O Governo de SP, por meio da Defesa Civil do estado e do Fundo Social de São Paulo, está enviando ajuda humanitária para os moradores da região. Agentes da Defesa Civil estão se deslocando para a Baixada Santista para levar colchões, cobertores, kits de higiene, kits dormitório, roupas e cestas básicas aos moradores.

Investimentos em urbanização e moradia

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 550 milhões em reassentamento e melhorias estruturais para moradores de palafitas na Baixada Santista. Entre as ações está a urbanização da comunidade do Dique Vila Gilda, por meio das obras do Parque Palafitas em parceria com o município, e a construção de 2,9 mil moradias do programa Vida Digna, da CDHU, que retira famílias de áreas de risco para conjuntos habitacionais seguros e regularizados. Desse total, 936 unidades já foram entregues (sendo 140 em Santos) e 1.996 estão em produção (874 em Santos).

Além disso, em 2023, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação entregou 1.120 unidades do empreendimento Tancredo Neves III, fruto de uma parceria entre o Estado e o Governo Federal. Dentre essas, 920 foram destinadas a famílias do Dique Vila Gilda, com aportes estaduais de R$ 31,2 milhões.