Obras mantidas durante recesso escolar garantem estrutura renovada na retomada das aulas em Rondônia

Durante o recesso escolar da rede estadual de ensino, o governo de Rondônia avançou os trabalhos na área educacional ao acelerar obras de infraestrutura em diversas escolas públicas. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) coordenou ações que envolvem reformas, ampliações prediais, construções de salas de aula e refeitórios, além da implantação de planos de prevenção e proteção contra incêndios em várias unidades.

Os investimentos nas obras seguem um cronograma estabelecido pelo setor de infraestrutura da Seduc, contemplando ações que vão além dos meses de recesso das aulas. Os recursos aplicados em serviços já executados e em andamento ultrapassam o valor de R$ 83 milhões, oriundos do próprio governo do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os investimentos em infraestrutura escolar são essenciais para disponibilizar um ambiente acolhedor, seguro e propício ao aprendizado. “Zelar pelas escolas é uma forma de respeitar e dar dignidade aos alunos, professores e servidores que atuam nestas instituições. Estamos trabalhando nas obras e programas que fortalecem a rede estadual e impulsionam o desenvolvimento educacional nos 52 municípios.”

Entre as obras concluídas no primeiro semestre de 2025, destacam-se as escolas estaduais 13 de Maio, em Ji-Paraná; e Maria Abreu Bianco, em Buritis; que passaram por reformas estruturais e ampliações.Além destes serviços, outras frentes de trabalho de construção e manutenção estão em andamento, a exemplo das escolas Marechal Rondon, em Buritis; e João Francisco Correia, em Itapuã do Oeste.

Outra parte fundamental destas melhorias foi o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), que está sendo implantado em 50 escolas da rede estadual, como: Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho. A medida inclui sistemas de alarme, sinalização de rotas de fuga, iluminação de emergência e equipamentos de combate a incêndio, atendendo assim normas de segurança, além de oferecer melhores condições de funcionamento e serenidade à comunidade.

No mês de julho, o governo do estado lançou o Programa Avança Rondônia (Proar) , que agrega novos investimentos e ações para fortalecer o ensino público. A presente proposta impacta diretamente o retorno às aulas no segundo semestre, que promoverá tanto obras físicas, quanto condições pedagógicas e estruturais, formações continuadas para os profissionais da área e aprimoramento de métodos de ensino.

Conforme a secretária da Seduc, Ana Pacini, as iniciativas implementadas somam-se a outras estratégias prioritárias executadas ao longo do recesso escolar, como capacitações de servidores, reorganização dos espaços escolares e atualizações de materiais didáticos.“As ações promovidas por meio das obras e programas semelhante ao Proar, são fundamentais para garantir que os estudantes tenham acesso a uma educação eficiente. Escolas com espaço acolhedor, seguro e estrutura favorecem a aprendizagem dos cidadãos”, destacou.

