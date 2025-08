CPTM reforça a importância do Dia Mundial da Amamentação nesta sexta-feira (1)

Para reforçar a relevância do Dia Mundial da Amamentação, a CPTM destaca o papel fundamental do Espaço Maternidade, localizado na plataforma 5 da Estação da Luz. O ambiente foi criado para oferecer conforto, privacidade e apoio a mães, pais e cuidadores que transitam diariamente pelo sistema ferroviário, promovendo um transporte mais humano. Este foi o fruto da parceria entre a CPTM e as secretarias de Políticas para a Mulher e dos Transportes Metropolitanos.

O espaço passou a ser gerido em junho deste ano pelo Instituto Jô Clemente (IJC), organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na promoção da saúde e inclusão de pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e conta com estrutura completa: poltronas e mesas de canto para amamentação, trocadores, brinquedoteca, copa com micro-ondas, cadeirões de refeição, filtro de água e sanitários comuns acessíveis.

Desde a sua inauguração, em março de 2024, até junho DE 2025, o espaço já registrou mais de 3 mil atendimentos, com um aumento de quase 70% no período de um ano. Os números refletem a relevância de iniciativas voltadas ao acolhimento e ao cuidado com a primeira infância no sistema.

Segundo Monica Rocha, supervisora de projetos do IJC, a atuação no espaço representa um compromisso com o bem-estar das famílias. “Estamos falando de oferecer dignidade e estrutura para que mães possam amamentar ou cuidar dos filhos com tranquilidade, mesmo em um ambiente de grande circulação como uma estação de trem”, destaca.

A engenheira Vanessa de Melo Lima, que liderou o projeto pela CPTM, ressalta que a iniciativa é parte de uma transformação mais ampla. “O Espaço Maternidade simboliza o esforço da companhia em tornar o transporte público mais inclusivo, acolhedor e conectado com as diferentes realidades dos nossos passageiros.”

“Ao garantir um ambiente seguro, confortável e acolhedor para amamentação e cuidados com os filhos, reafirmamos nosso compromisso com a dignidade materna e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à primeira infância e às mulheres. Os Espaços Maternidade são aliados da amamentação”, afirma Valéria Bolsonaro, secretária estadual de Políticas para a Mulher.

O Instituto Jô Clemente será responsável pela gestão do espaço até novembro de 2025. Após esse período, está previsto um chamamento público para garantir a continuidade do atendimento.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.