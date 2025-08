Programa Irriga+ amplia acesso a crédito com juros subsidiados para produtores rurais

O Governo de São Paulo ampliou o limite de área para adesão à linha Irriga+ SP, programa que concede subvenção parcial na taxa de juros de financiamentos destinados à aquisição de sistemas de irrigação, energia fotovoltaica e tecnologias de agricultura de precisão. Agora, produtores com propriedades de até 1.000 hectares podem solicitar o benefício.

O Irriga+ é operacionalizado pela Desenvolve SP e as cooperativas conveniadas, e oferece subvenção parcial de até 8% sobre os juros dos financiamentos contratados por meio da equalização feita pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). Com isso, a taxa final sai a partir de 0,39% ao mês. Cada produtor pode financiar até R$ 5 milhões, com prazos de pagamento de até 60 meses e carência de até 18 meses para projetos estruturantes.

“Investir no produtor rural é investir no futuro do agronegócio de São Paulo. Levamos crédito com juros subsidiados para pequenos e médios produtores, permitindo que eles modernizem suas propriedades e se mantenham competitivos no mercado”, comenta o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Os financiamentos contemplam a aquisição de sistemas modernos de irrigação – como gotejamento, aspersão, pivô central e carretel enrolador – além de soluções de energia fotovoltaica e armazenamento, tecnologias de agricultura de precisão como drones e sensores, estufas climatizadas, projetos de captação e reuso de água, infraestrutura de armazenamento e transporte hídrico, bem como treinamentos e serviços especializados para implantação dessas tecnologias.

“Nosso objetivo é garantir que o produtor rural paulista tenha acesso a condições de financiamento que realmente façam a diferença em seu dia a dia, permitindo investimentos em tecnologia, inovação e aquisição de maquinário”, afirmou Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.

Jamil Buchalla Filho no reservatório em construção em Araçatuba.

Resultados no campo

O criador de cavalos Jamil Buchalla Filho, de Araçatuba, é um dos primeiros a colher os benefícios dessa linha. Ele utilizou o crédito da Desenvolve SP para implantar um sistema de pivô de irrigação e ampliar sua produção de feno.

“Tive a oportunidade de implementar o pivô de irrigação, o que vai proporcionar a produção de feno para venda. Antes era só para consumo dos cavalos.”, afirma o produtor.

Com 40 anos de vivência no setor, o empresário elogia a iniciativa específica para irrigação. “A Desenvolve SP e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento estão fazendo algo que há muito tempo não se via, que é um crédito específico para a irrigação. A agência fez a leitura certa para que todos os agricultores tenham este crédito específico para irrigação com boas taxas de juros.”