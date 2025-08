SP inaugura Sala Sensorial na estação Barra Funda e reinaugura Centro de Informação na estação Tatuapé

Nesta sexta-feira (1º), o Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, via Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô/SP, entregam a nova Sala de Acomodação Sensorial na estação do Metrô Palmeiras-Barra Funda. O ambiente foi especialmente desenvolvido para acolher pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências durante momentos de crise sensorial. No mesmo dia também será reinaugurado o Centro de Informação para Pessoas com Deficiência na estação Tatuapé.

Ambas as unidades foram reformadas e modernizadas com o objetivo de aprimorar o acolhimento e garantir uma experiência ainda mais acessível, segura e inclusiva dentro do sistema metroviário.

O secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destaca a importância da ampliação de iniciativas que promovem acessibilidade sensorial e autonomia. “Os espaços sensoriais e a modernização dos Centros de Informação representam a garantia de autonomia, dignidade, respeito e acolhimento às pessoas com deficiência e neurodivergentes. Estamos transformando o transporte público em um espaço verdadeiramente inclusivo, de acordo com a individualidade de cada um”, afirmou.

A Sala de Acomodação Sensorial foi criada para acolher passageiros que enfrentam crises sensoriais durante suas viagens. Para isso, o espaço conta com isolamento acústico, controle de iluminação e poltronas individuais com revestimentos laterais, garantindo um ambiente seguro, tranquilo e confortável para a regulação sensorial.

Já os Centros de Informação funcionam como pontos de apoio para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, oferecendo orientação, suporte individualizado e atendimento humanizado presencial ou on-line. Os espaços também contam com o serviço gratuito de pequenos reparos em cadeiras de rodas e bengalas.

Com a entrega da nova Sala Sensorial na Barra Funda, o Governo do Estado de São Paulo amplia a rede de acolhimento no transporte sobre trilhos, que também já conta com unidades nas estações Santa Cruz e Pinheiros. Os Centros de Informação à Pessoa com Deficiência e Sala de Acolhimento Sensorial funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

Inauguração da Sala Sensorial do Centro de Informação para a Pessoa com Deficiência – Estação Barra Funda

Data: 01/08/2025

Horário: 10h30

Local: Estação Barra Funda

Endereço: Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 119 –Barra Funda/SP

Reinauguração do Centro de Informação para a Pessoa com Deficiência – Estação Tatuapé

Data: 01/08/2025

Horário: 14h

Local: Estação Tatuapé

Endereço: Rua Catiguá, 174 – Tatuapé/SP