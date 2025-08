Provas classificatórias para o intercâmbio do Prontos pro Mundo serão aplicadas a partir de segunda-feira (4)

O resultado final, com os 500 nomes selecionados para o intercâmbio no primeiro semestre de 2026, deve ser divulgado até o fim de agosto

A partir da próxima segunda-feira (4), 26 mil estudantes fazem as provas de seleção para o Programa Prontos pro Mundo, iniciativa do Governo do Estado que leva alunos da rede estadual de ensino para viagens e estudos de três meses a países de língua inglesa. Essa é a primeira etapa para que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) conheça 500 estudantes a embarcar no primeiro semestre de 2026.

O exame de proficiência deve ser aplicado entre os dias 4 e 8 de agosto, nas próprias escolas estaduais, conforme cronograma definido por cada unidade de ensino. Essa prova avalia o conhecimento dos estudantes em leitura, escrita, compreensão auditiva e expressão oral.

Estão classificados para as provas, alunos que:

Estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio em 2025;

Fizeram o Saresp em 2024, no 9º ano do Ensino Fundamental;

Tiveram ao menos 90% de frequência no ano passado; e

Obtiveram certificado nível 3 (ou superior) do curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.

Este ano, o Governo do Estado expandiu a possibilidade de participação nas provas para alunos que estavam matriculados no Ensino Fundamental em redes municipais paulistas e agora estudam na rede estadual.

A lista com os nomes dos classificados para as provas está disponível neste link , mas cada estudante também foi avisado individualmente por meio do aplicativo Sala do Futuro, ferramenta da Seduc-SP que reúne boletins, frequência e outras informações acadêmicas.

Na capital paulista, a Escola Estadual Vicente Rao, localizada em Americanópolis, na zona sul, é a unidade de ensino da capital com mais candidatos ao intercâmbio. Por lá, 75 alunos cumpriram as regras do programa e foram convocados para a prova de proficiência no inglês.

“Ano passado a gente até teve um bom número de alunos que fizeram a prova, mas eles não passaram para a próxima fase. Neste ano, criamos uma meta interna e estamos em busca dessa conquista. Os alunos estão engajados nas aulas dentro de sala e online pela plataforma desde o início do ano e nossa professora de língua inglesa, Thaís Milagres, organizou aulas de reforço preparatórias fora do período de aulas para que esses alunos estejam ainda mais prontos para o exame de proficiência na semana que vem”, diz a professora Guiomar Franco, diretora da unidade de ensino localizada em Americanópolis.



A diretora da unidade de ensino, que integra o Programa Ensino Integral e atende a estudantes da comunidade e, muitos deles, de baixa renda, também estabeleceu uma parceria com uma escola de idiomas da região, e essa escola vai conceder bolsas de estudos para cinco estudantes da unidade.

Após a etapa da prova, os estudantes aprovados passam por outras fases para a seleção dos 500 intercambistas, que envolve, por exemplo, a avaliação das notas do primeiro semestre deste ano.

O resultado final, com os 500 nomes selecionados para o intercâmbio no primeiro semestre de 2026, deve ser divulgado até o fim de agosto.