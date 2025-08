Candidatos à primeira habilitação são inseridos nas ações da Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas

Durante a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, o governo de Rondônia lançou uma série de ações voltadas aos candidatos à primeira habilitação, especialmente da categoria ‘A’, que contempla os motociclistas. Uma das atividades promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), através da Escola Pública de Trânsito (Eptran) foi realizada em parceria com a Diretoria Técnica de Habilitação (DTH), no dia 29 de julho, e incluiu dinâmicas interativas e diálogos com foco na segurança no trânsito.

De acordo com dados do Observatório Nacional de Trânsito, o Brasil conta com 34 milhões de motocicletas nas ruas e, em Rondônia, a frota já chega a quase 50,8%. Nacionalmente, mais da metade dos motociclistas não possui habilitação válida, o que acarreta no alto número de sinistros, que representam a maioria das internações por traumas no Sistema Único de Saúde (SUS).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou o papel fundamental do estado na promoção da segurança viária. “Investir em educação e prevenção é salvar vidas. Ações como esta fortalecem o compromisso do governo com a integridade dos rondonienses, formando novos condutores com mais responsabilidade e sensibilidade no trânsito.”

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Uma das atividades desenvolvidas foi a ação de humanização realizada com candidatos à primeira habilitação, antes do teste prático ou teórico. A equipe do Detran-RO realizou uma roda de conversa com os candidatos, executou uma sessão de alongamentos e promoveu uma mostra de vídeos sobre educação de trânsito.

O objetivo é conscientizar sobre itens de segurança, para evitar acidentes,lesão e mortes no trânsito

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é, além de preparar tecnicamente os futuros condutores, oferecer um ambiente acolhedor, que diminua a ansiedade dos alunos e reforce valores de cidadania e responsabilidade. A motocicleta é um veículo ágil, mas também vulnerável, e exige atenção redobrada por parte do condutor. Queremos formar motociclistas conscientes desde o primeiro momento.”

PATRULHA EDUCATIVA

Seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Detran-RO está realizando a ação denominada “Patrulha Educativa” como uma das ações da Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas. O objetivo consiste em um trabalho direto com este público buscando sempre levar a conscientização dos itens de segurança, para evitar acidentes, e a consequente lesão e mortes no trânsito.

O diretor da Eptran, Fábio Pessolato, salientou que “cada sinistro é mais do que um número. É uma vida abalada, uma família afetada, um leito de hospital ocupado por algo que poderia ter sido evitado. Por este motivo, o Detran-RO continuará orientando, conscientizando e educando os condutores para que todos cheguem ao destino com segurança.”

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Geovani Berno

Secom - Governo de Rondônia