Abrigo Solidário encerra atendimento contra o frio com quase 3 mil pessoas atendidas

O Abrigo Solidário da Defesa Civil de São Paulo já atendeu quase 3 mil pessoas desde o fim de maio deste ano. Destas, cerca de 2 mil pessoas pernoitaram no local. Só nesta semana, foram 329 pessoas atendidas. Localizado na Estação Pedro II, o equipamento oferece abrigo para homens, mulheres, crianças e pets em situação de rua em períodos de baixa temperatura.

A ação é feita em parceria com o Metrô de São Paulo, com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), com a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos e com o Fundo Social do Estado.

O Abrigo Solidário oferece colchões, alimentos e acolhimento de pets. Entre os que pernoitaram no abrigo, foram 1,7 mil homens, 182 mulheres, 8 crianças e 18 pets, entre maio e julho deste ano. Neste período, o abrigo funcionou durante 21 dias.

Previsão do tempo

Nesta sexta-feira (1), a atuação de uma massa de ar polar e seca sobre o estado mantém o tempo estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens.

Nas primeiras horas do dia, houve formação de nevoeiros na faixa leste, em razão do resfriamento noturno aliado ao aumento da umidade. No entanto, essa nebulosidade se dissipou rapidamente com o aquecimento ao longo da manhã.

Durante a tarde, o destaque será a baixa umidade relativa do ar, especialmente em municípios do noroeste paulista, onde os índices podem ficar próximos ou até abaixo dos 20%. À noite, o tempo volta a esfriar, mas as temperaturas mínimas tendem a ser um pouco mais elevadas em comparação com os últimos dias. Ainda assim, os modelos indicam mínimas abaixo dos 7°C em áreas mais elevadas do estado. Na capital paulista, as temperaturas devem variar entre 10°C e 25°C. Em Botucatu, os termômetros devem marcar mínima de 9°C e máxima de 27°C.

Agosto terá duas frentes frias

A previsão para o mês de agosto é a chegada de duas frentes frias com potencial para provocar chuvas intensas, queda nas temperaturas e aumento do risco de queimadas em diferentes regiões.

A primeira frente fria está prevista para ocorrer na primeira quinzena do mês, por volta do dia 5. Esse sistema deverá avançar pelo litoral, provocando o transporte de umidade para a faixa leste do estado. A previsão indica pancadas de chuva localmente fortes, com potencial para descargas elétricas, rajadas de vento e eventual formação de tempestades severas. Os acumulados de precipitação podem ser elevados, especialmente em áreas mais vulneráveis, como encostas e regiões com histórico de alagamentos e quedas de árvores.

Já a segunda frente fria deve se aproximar do estado por volta do dia 27. Embora tenha menor potencial de provocar chuvas intensas, esse sistema será marcado pela entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas em grande parte do Estado, inclusive no interior. A sensação térmica será mais acentuada nas primeiras horas do dia, com expectativa de manhãs frias após a passagem do sistema.

Apesar da ocorrência dessas frentes frias, agosto segue com tendência de tempo predominantemente seco no interior paulista. Regiões como Itapeva, Sorocaba, Campinas, Marília, Bauru, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto, Franca, Presidente Prudente e São José do Rio Preto devem registrar baixos índices de umidade relativa do ar, o que aumenta consideravelmente o risco de incêndios florestais e queimadas.