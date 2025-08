Projeto da Penitenciária de Itaí leva livros estrangeiros para alunos da rede pública de ensino

O piloto da ação ocorreu na Escola Estadual “João Michelin”, de Itaí, que realizou a exposição dos exemplares no Dia Internacional do Livro (23 de abril). Foto: Divulgação/Governo de SP

Estudantes da rede pública de ensino do município de Itaí estão tendo a oportunidade de conhecer de perto livros escritos em diversos idiomas. O projeto “Mundo em Páginas”, criado por servidores da Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” de Itaí, visa promover um intercâmbio cultural entre os alunos, além de estimular o desejo por aprender novos idiomas e culturas. Após o uso, os títulos retornam para a unidade.

A ideia de Gilmar Fragozo, chefe de Seção de Trabalho e Educação do estabelecimento penal, foi produzir uma caixoteca que pudesse levar até as escolas clássicos da literatura mundial. O intuito é apresentar aos alunos títulos escritos em outras línguas, tendo em vista o vasto acervo que a sala de leitura da unidade prisional possui.



São obras em coreano, holandês, grego, alemão e inglês que contextualizam a cultura de cada país. “Muitos desses jovens nunca tiveram a oportunidade de pegar um livro escrito em outro idioma. Por meio desse projeto itinerante, queremos promover o conhecimento e a curiosidade dos alunos em aprender novas línguas”, explicou.

O piloto da ação ocorreu na Escola Estadual “João Michelin”, de Itaí, que realizou a exposição dos exemplares no Dia Internacional do Livro (23 de abril). O evento não apenas incentivou o hábito da leitura, como também despertou interesse pela diversidade cultural e linguística presente na literatura de outros países.



“Cada exemplar foi uma janela aberta para novos horizontes, promovendo conhecimento, respeito às diferenças e prazer pela descoberta”, explicou a professora Jaqueline, articuladora da atividade no colégio.



A iniciativa visa atingir outras escolas públicas e privadas da cidade e da região.