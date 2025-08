Unicamp abre inscrições do Vestibular 2026 nesta sexta (1)

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abre as inscrições do Vestibular 2026 nesta sexta-feira (1). O prazo vai até 1º de setembro pela internet .

A primeira fase será realizada no dia 26 de outubro de 2025, e a segunda fase acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025. Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (em setembro). Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), elas ocorrerão em dezembro, após a segunda fase. A Comvest divulgará a primeira lista de aprovados no dia 23 de janeiro de 2026.

Novidades

A Comvest irá promover uma mudança nas provas da segunda fase. No segundo dia desta etapa, quando são aplicadas as provas específicas da área do curso escolhido, haverá uma redução de duas questões. Desta maneira, o segundo dia de provas terá 18 questões, e não mais 20 questões. O objetivo, de acordo com o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, é deixar a prova menos exaustiva, considerando as exigências de leitura das questões. “A redução considera as questões da parte específica do exame, de acordo com a área de conhecimento, nas quais os candidatos se empenham mais por conta dos respectivos pesos de cada matéria. Acreditamos que, com o ajuste, os candidatos terão mais tempo para ler bem os enunciados e articular as informações solicitadas”, explicou.

Com a mudança, no segundo dia de provas da segunda fase, os candidatos terão que responder à seguinte quantidade de questões:

– Candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: 5 questões de História, 5 de Geografia, 1 de Filosofia e 1 de Sociologia.

– Candidatos da área de Ciências da Natureza: 7 questões de Biologia, 5 de Química.

– Candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: 5 questões de Física e 5 de Química.

As demais provas da segunda fase do Vestibular Unicamp não serão alteradas. Continuam sendo:

Primeiro dia – provas comuns a todos os candidatos:

Prova de Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta);

Prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com seis questões;

Prova interdisciplinar com duas questões de língua inglesa e duas questões interdisciplinares de Ciências da Natureza.

Segundo dia – provas comuns a todos os candidatos:

Prova de Matemática: seis questões para os cursos das áreas de Ciências Exatas/Tecnológicas; quatro questões para os cursos das áreas de Ciências Biológicas/Saúde; e quatro questões para os cursos das áreas de Ciências Humanas/Artes. Prova Interdisciplinar: duas questões interdisciplinares de Ciências Humanas.

Cursos

O vestibular vai oferecer 2.537 vagas em 69 cursos superiores.

Exatas/tecnológicas:

Ciência da Computação (Noturno)

Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (Integral)

Engenharia Agrícola (Integral)

Engenharia Civil (Integral)

Engenharia de Alimentos (Integral)

Engenharia de Alimentos (Noturno)

Engenharia de Computação (Integral)

Engenharia de Controle e Automação (Noturno)

Engenharia Elétrica (Integral)

Engenharia Elétrica (Noturno)

Engenharia Mecânica (Integral)

Engenharia Química (Integral)

Engenharia Química (Noturno)

Estatística (Integral)

Geologia (Integral)

Licenciatura em Física (Noturno)

Licenciatura em Matemática (Noturno)

Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)

Química (Integral)

Química Tecnológica (Noturno)

Engenharia Ambiental (Noturno) – campus de Limeira

Engenharia de Manufatura (Integral) – campus de Limeira

Engenharia de Produção (Integral) – campus de Limeira

Engenharia de Telecomunicações (Integral) – campus de Limeira

Engenharia de Transportes (Noturno) – campus de Limeira

Sistemas de Informação (Integral) – campus de Limeira

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) – campus de Limeira

Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) – campus de Limeira



Humanas/Artes:

Arquitetura e Urbanismo (Noturno)

Artes Cênicas (Integral)

Artes Visuais (Integral)

Ciências Econômicas (Integral)

Ciências Econômicas (Noturno)

Ciências Sociais (Integral)

Ciências Sociais (Noturno)

Comunicação Social – Midialogia (Integral)

Dança (Integral)

Estudos Literários (Integral)

Filosofia (Integral)

Geografia (Integral)

Geografia (Noturno)

História (Integral)

Licenciatura em Letras – Português (Integral)

Licenciatura em Letras – Português (Noturno)

Linguística (Integral)

Música: Composição (Integral)

Música Erudita: Instrumentos (Integral)

Música: Licenciatura (Integral)

Música Popular: Instrumentos (Integral)

Música: Regência (Integral)

Pedagogia – Licenciatura (Integral)

Pedagogia – Licenciatura (Noturno)

Administração (Noturno) – campus de Limeira

Administração Pública (Noturno) – campus de Limeira

Biológicas/Saúde:

Ciências Biológicas (Integral)

Educação Física (Integral)

Educação Física (Noturno)

Enfermagem (Integral)

Farmácia (Integral)

Fonoaudiologia (Integral)

Licenciatura em Ciências Biológicas (Noturno)

Medicina (Integral)

Ciências do Esporte (Integral) – campus de Limeira

Nutrição (Integral) – campus de Limeira

Odontologia (Integral) – campus de Piracicaba