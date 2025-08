Governo de SP lança painel de monitoramento de febre amarela

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), lançou o painel de monitoramento de febre amarela . A ferramenta permite que a população acompanhe, semanalmente, a evolução da doença no território paulista.

Além disso, o sistema traz uma série histórica, desde 2007, com dados de notificações, casos confirmados, óbitos e taxa de letalidade organizados por ano, semana epidemiológica, método de diagnóstico, faixa etária, sexo e provável local de infecção.

Dentro do painel também é possível ter acesso às epizootias notificadas como suspeitas para febre amarela em primatas não humanos (PNH). Nele, estão disponíveis o total de casos notificados e confirmados, além dos gêneros de primatas afetados e tipos de amostras coletadas para as análises.

A febre amarela é uma doença transmitida por vetores, infecciosa viral e aguda, que pode levar à morte. A única forma de prevenção da doença é a vacinação.

Em 2024, o Estado de São Paulo registrou cinco casos de febre amarela em humanos, com dois óbitos confirmados. Entre primatas não humanos (PNH), foram notificados 33 casos e 16 mortes. Já em 2025, até esta quinta-feira (31), o estado contabiliza 62 casos confirmados e 33 óbitos pela doença.

O painel está disponível no link: https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/febre-amarela

Os sintomas iniciais da febre amarela são:

Início súbito de febre;

Calafrios;

Dor de cabeça intensa;

Dores musculares;

Dores no corpo em geral;

Náuseas e vômitos;

Fadiga;

Fraqueza.

Dúvidas sobre a vacinação?

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: www.vacina100duvidas.sp.gov.br.