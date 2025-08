Aulas de Judô passam a integrar terapias do Cero e beneficiam crianças em reabilitação

Para atender à demanda, o Cero abrirá três novas turmas no período da manhã, a partir do dia 3 de agosto

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte é uma ferramenta essencial na formação das crianças e, aliado ao tratamento, potencializa os resultados na reabilitação. “Ações como essa reforçam o compromisso do estado com uma saúde pública mais humanizada e eficiente”, pontuou.

O projeto teve início em maio de 2025, com aulas realizadas no período da tarde

As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, no período da tarde, sob orientação do sensei Isteferson Ferreira, faixa preta 1º Dan, que acompanha o progresso dos alunos. As turmas são destinadas a crianças com idades entre 6 e 12 anos, que participam das atividades dentro da própria unidade de reabilitação.

NOVAS TURMAS

Com o aumento da procura, foi gerada uma lista de espera com aproximadamente 30 crianças. Para atender à demanda, o Cero abrirá três novas turmas no período da manhã, a partir do dia 3 de agosto.

A coordenadora do Cero, Andréia Zulke, ressaltou que a proposta é trabalhar corpo e mente de forma integrada, contribuindo para o desenvolvimento motor, a disciplina e a autoestima das crianças. “O judô é uma prática que respeita o ritmo individual de cada aluno, o que é fundamental no contexto terapêutico”, explicou.

O secretário de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, afirmou que a meta é ampliar iniciativas multidisciplinares que promovam a autonomia e o bem-estar dos pacientes. “O investimento em momentos como esse é uma estratégia importante para tornar o tratamento mais atrativo e eficaz”, destacou.

COMPETIÇÕES

Dois alunos do projeto Judô Cero participaram da Copa Kodokan de Judô, campeonato estadual promovido pela Federação de Judô de Rondônia, no dia 26 de julho. Maria Fernanda, de 5 anos, e Davi Bretano, de 6 anos, representaram o Cero na categoria fraldinha (para crianças de até 6 anos).Cada um disputou três lutas, e ambos conquistaram o título de campeões estaduais em suas categorias.

O professor Isteferson Ferreira expressou orgulho pelo desempenho dos alunos e enfatizou que o projeto ensina disciplina e superação. “Elas descobrem o valor do respeito, a leveza da disciplina e a arte de se tornarem grandes”, destacou.

SOBRE O CERO

O Centro de Reabilitação de Rondônia funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde, com atendimentos voltados a crianças e adultos. Para ter acesso aos serviços, é necessário cadastrar o pedido médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

A unidade está localizada na Rua Barão do Amazonas, nº 9.960, Bairro Mariana, em Porto Velho. O telefone para contato é (69) 98482-1038.

O Cero conta com uma equipe multiprofissional composta por médicos, neuropsicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e técnicos de enfermagem.

