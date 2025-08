Professora da Etec de Itu cria jogos pedagógicos voltados a educadores

Importantes ferramentas na Educação Profissional e Tecnológica, jogos pedagógicos ajudam a promover o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes de forma lúdica e envolvente. Além disso, auxiliam na construção do conhecimento, estimulam o raciocínio e desenvolvem habilidades fundamentais para o futuro acadêmico e profissional.

Para Vânia Bordini Marchi, coordenadora pedagógica da Escola Técnica Estadual (Etec) Martinho Di Ciero, localizada em Itu, na Região de Sorocaba, tais metodologias também podem promover a colaboração entre professores de diferentes cursos e disciplinas para oferecer aulas mais dinâmicas e próximas da realidade do mundo do trabalho.

Com esse desafio em mente, a educadora desenvolveu dois jogos de tabuleiro, tendo como público-alvo inicial os colegas da Etec de Itu. “Ao estimular a troca de ideias entre professores, os jogos favorecem a construção coletiva de soluções pedagógicas que podem ser aplicadas diretamente em sala de aula”, avalia Vânia.

Missão Ideb: caminho da aprendizagem

O objetivo de um dos jogos criados pela coordenadora pedagógica é contribuir com o desempenho da unidade no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador que mede a qualidade do ensino no Brasil, considerando tanto o fluxo escolar (taxa de aprovação) quanto o desempenho nas avaliações de larga escala.

A proposta é que os professores se dividam em grupos de três a cinco integrantes. Os competidores devem caminhar por um tabuleiro de 25 casas. Em cada jogada, os participantes recebem um desafio real relacionado à escola, que precisa ser resolvido em um tempo determinado. Um facilitador avalia as soluções. Para tornar a trajetória mais fácil ou difícil, as equipes podem tirar cartas de “sorte ou azar” e “dê uma luz”.

Mercado em ação

A proposta do segundo jogo é trazer para a sala de aula problemas e situações reais encontradas no mundo do trabalho, em áreas distintas, como tecnologia da informação, design, meio ambiente e gestão empresarial. A ideia é que a ferramenta seja utilizada em reuniões pedagógicas entre professores.

A cada rodada, os participantes enfrentam desafios temáticos e devem propor, em tempo limitado, ideias de aulas ou projetos para solucioná-los.

“Os professores já criaram projetos pedagógicos a partir das propostas geradas durante os jogos. A próxima etapa é levar as dinâmicas para a sala de aula e, no segundo semestre, realizar um campeonato entre os alunos”, projeta Vânia.

No início de junho, ambos os jogos foram apresentados para diretores, coordenadores e professores das Etecs da Região de Sorocaba, em reunião realizada na Etec de Mairinque.