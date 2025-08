Com presença em todo estado, Proampe garante incentivo a empreendedores e movimenta a economia

Atransformação de vida de milhares de rondonienses por meio da geração de negócios tem sido garantida pelo Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (Proampe) do governo de Rondônia, nos últimos quatros anos. A iniciativa é uma política pública voltada ao empreendedorismo, coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), destacando-se pela promoção da inclusão financeira e o estímulo à economia.

Em Rondônia, este propósito ganhou força com a expansão do atendimento presencial, que já conta com 47 unidades e cinco pontos de apoio distribuídos de forma estratégica pelo estado. A Sedec destaca que, desde o lançamento do programa em 2021, já foram destinados R$ 232 milhões em microcrédito, resultando em 6.099 operações de negócios aprovadas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além de impulsionar a economia do estado, a oferta de linhas de crédito à população tem se consolidado como uma importante ferramenta de transformação social. “Esta política pública já transformou a realidade de milhares de rondonienses, promovendo inclusão, autonomia e oportunidades. Com um sistema financeiro acessível a todos, conseguimos beneficiar mais de 5 mil pessoas, fortalecendo o empreendedorismo e a geração de renda no estado”, evidenciou.

EXPANSÃO DO PROGRAMA

Além de Porto Velho, que conta com duas agências, oProampetambém está presente em cidades como Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura e Guajará-Mirim. Segundo o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, a ampliação do serviço nos municípios vem gerando impactos econômicos positivos. “A implantação de unidades em regiões mais distantes promove a interiorização do desenvolvimento, fortalecendo cadeias produtivas locais e incentivando novos negócios”, destacou.

Estado conta com unidades de atendimento e pontos de apoio ao programa, distribuídos estrategicamente

IMPACTO NO CRESCIMENTO

Ainda segundo o secretário, setores como comércio, serviços, agricultura familiar e produção artesanal foram impulsionados ao longo dos anos, refletindo em maior formalização de negócios e crescimento no número de Microempreendedores Individuais (MEIs) e pequenas empresas. Para o total de R$ 232 milhões disponibilizado, em média, cada município que aderiu ao programa recebeu cerca de R$ 4,9 milhões, promovendo avanços no desenvolvimento econômico local.

Os efeitos positivos doProampetambém se refletem em indicadores macroeconômicos, a exemplo de Rondônia ter mantido um índice de desemprego abaixo da média nacional ( 3,1% ), conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O programa ainda favoreceu a diversificação da economia estadual, reduzindo a dependência de setores tradicionais e ampliando a competitividade dos pequenos negócios, o que contribuiu para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Além disso, a formalização empresarial promovida pelo programa contribuiu para o aumento da arrecadação de tributos, como Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), que são revertidos em políticas públicas. De acordo com a Sedec, ao incentivar a inclusão financeira e fortalecer a economia nos municípios, oProampetem se mostrado uma ferramenta eficaz para transformar realidades e impulsionar o desenvolvimento sustentável.

Texto: Jackson Vicente

Fotos: Frank Néry e Ana Claudia Barros

Secom - Governo de Rondônia