Projeto “Elas Pescando” impulsiona participação feminina em campeonatos de pesca esportiva realizados pelo governo de RO

Com o incentivo do governo de Rondônia, a participação feminina nos campeonatos de pesca esportiva vem crescendo a cada ano. O projeto “Elas Pescando”, desenvolvido pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com a Associação dos Condutores de Pesca Esportiva do Estado de Rondônia (ACPE/RO) ganha destaque no estado e apresenta uma vasta programação, dividida em três etapas, com duração de seis dias de evento. A primeira etapa ocorreu no distrito Jaci-Paraná, em Porto Velho, nos dias 5 e 6 de julho; a segunda em Candeias do Jamari, na Vila Calderita, nos dias 19 e 20 de julho; e a terceira etapa será realizada em Cabixi, nos dias 9 e 10 de agosto.

A iniciativa tem o objetivo de fomentar o turismo, o empreendedorismo, a economia local e a educação ambiental.Durante a programação várias equipes participam dos torneios. Além da competição, o evento também propõe momentos de conscientização sobre a preservação ambiental e a integração com a comunidade local.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto fortalece e valoriza a participação feminina no esporte de pesca esportiva, além de estimular a conexão com a natureza e o incentivo à conservação do meio ambiente. “Rondônia é um dos principais destinos de pesca esportiva do país, e o governo tem investido para proporcionar oportunidades para as mulheres em todas as regiões do estado, ampliando a participação feminina no setor, além de contribuir para o desenvolvimento integral e a promoção da saúde e bem-estar”, ressaltou.

Segundo o superintendente da Setur, Gilvan Pereira, Rondônia possui um Plano de Desenvolvimento do Turismo de Pesca, e a pesca esportiva contribui para o fortalecimento desse projeto. “Eventos como esse contribuem para o fortalecimento do turismo de pesca esportiva, estimula a economia do estado, além de permitir uma competitividade robusta com outros estados”, destacou.

INVESTIMENTOS

Com investimentos no valor de R$ 1,5 milhão, provenientes de emenda parlamentar estadual, através de Termo de Fomento pela Setur, e contrapartida da Associação dos Condutores de Pesca Esportiva, no valor de R$ 12 mil, Rondônia fortalece seu potencial para sediar grandes eventos, promovendo seus rios e belezas naturais como atrativos turísticos de destaque.

Com foco no público feminino, a iniciativa busca valorizar e ampliar a participação das mulheres na prática da pesca esportiva, atraindo turistas de diferentes regiões do país e até do exterior, além de consolidar Rondônia como um dos principais destinos de pesca esportiva do Brasil.

