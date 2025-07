Estado de SP atinge a menor marca de latrocínios em um semestre

Cidade de São Paulo fechou o período com 21 roubos seguidos de morte, conforme os dados. Em igual período do ano passado, aconteceram 26 crimes

O Estado de São Paulo fechou o primeiro semestre deste ano com um marco histórico. Os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, atingiram o menor número em 25 anos, conforme levantamento da Secretaria da Segurança Pública.

De janeiro a junho, as cidades paulistas registraram 69 roubos seguidos de morte, quantidade 22,4% menor na comparação com o mesmo semestre do ano passado, quando aconteceram 89 casos. Somente em junho deste ano, a Polícia Civil contabilizou 11 latrocínios em todo o território paulista.

As maiores reduções foram percebidas nas regiões de São José dos Campos, passando de oito para dois casos em seis meses, e em Campinas, que reduziu de sete no ano passado para um latrocínio neste ano.

A cidade de São Paulo fechou o período com 21 roubos seguidos de morte, conforme os dados. Em igual período do ano passado, aconteceram 26 crimes.

Na análise semestral, foram 1.241 homicídios dolosos — quando há intenção de matar. Entre janeiro e junho do ano passado, aconteceram 1.230 crimes em todo o estado. Apenas em junho deste ano, a Polícia Civil registrou 212 casos.

Feminicídios

As Delegacias de Defesa da Mulher no estado investigaram 128 feminicídios que aconteceram entre janeiro e junho deste ano. No período, foram sete crimes a mais na comparação com o primeiro semestre de 2024.

As denúncias de estupros registradas em todo o estado reduziram 16,2% em junho, com 1.035 boletins de ocorrência. No semestre, houve 7.254 registros — com 2,1% de casos a mais na comparação com o ano passado.

