Capital: roubos mantêm queda consecutiva e atingem menor marca no semestre

Os roubos na cidade de São Paulo chegaram à sexta queda consecutiva neste ano. Em junho, foram 7.887 registros, uma redução de 14,5% na comparação com o ano passado.

No acumulado de seis meses, aconteceram 51.266 assaltos, ante 59.677 no primeiro semestre de 2024. O total é o menor índice de roubos para o período na história da cidade de São Paulo, conforme a Secretaria da Segurança Pública.

A maior queda em números foi observada na área central de São Paulo (1ª seccional). De janeiro a junho deste ano, houve 7.647 roubos — 20,7% a menos que no primeiro semestre de 2024.

Na zona leste da capital paulista, na região de Itaquera (7ª seccional), a redução foi de 19,9%, passando de 6.903 roubos para 5.527.

Em Santo Amaro, zona sul (6ª seccional), foram 8.620 assaltos no período, 13,4% a menos que os delitos registrados de janeiro a junho do ano passado.

No período de seis meses, os roubos de cargas caíram 24,5% na cidade de São Paulo, passando de 1.202 no ano passado para 907 neste ano.

Os roubos de veículos atingiram a menor marca da história. Foram 5.242 ocorrências de janeiro a junho deste ano — 15% a menos na comparação com o mesmo semestre de 2024. Os furtos de veículos também registraram queda. Foram 19.799 casos neste ano, contra 20.674 um ano antes, ou seja, redução de 4,2%.

Mais presos e armas apreendidas

No primeiro semestre do ano também houve um aumento no número de prisões e de armas de fogo ilegais apreendidas na capital paulista.

Entre janeiro e junho, houve 23.468 prisões e apreensões de menores infratores na região, alta de 6,6% em relação ao ano passado.

Já o número de armas retiradas de circulação passou de 1.792 para 1.814 no comparativo, o maior índice desde 2018. Entre elas, 18 eram fuzis.

As polícias Civil e Militar também recolheram no período 18,9 toneladas de drogas.