Roubos de veículos no interior de SP têm queda de 14% no 1º semestre

O interior de São Paulo fechou o primeiro semestre com uma redução de 14% nos roubos de veículos em relação ao ano passado. O dado é resultado das ações ostensivas da Polícia Militar e a intensificação de investigações e combate a desmanches em todo o território paulista pela Polícia Civil.

De janeiro a junho, foram registrados 3.129 registros de roubos de veículos nas cidades do interior. No primeiro semestre do ano passado, foram 3.645 crimes.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, essa foi a menor marca em 25 anos em um semestre.

Apenas em junho, foram 477 ocorrências de roubos de veículos, ante 597 no ano passado — queda de 20,1%.

Os furtos de veículos também tiveram queda no período.

No primeiro semestre deste ano, houve 13.123 boletins de ocorrência — uma retração de 3,1% na comparação com igual período de 2024, quando aconteceram 13.546 casos.

No mesmo período, as forças de segurança conseguiram recuperar 9.634 veículos, resultado das ações de policiamento ostensivo e do trabalho de inteligência das polícias do interior paulista.

