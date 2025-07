Latrocínios recuam na capital e atingem menor número desde 2007

A cidade de São Paulo registrou o segundo menor índice de latrocínios da história em um semestre.

De janeiro a junho, aconteceram 21 roubos seguidos de morte, cinco a menos do que os crimes contabilizados no mesmo período do ano passado. Foi a menor marca desde 2007.

Em junho, o índice se manteve estável, com três registros.

A Polícia Civil registrou 40 homicídios dolosos, quando há intenção de matar, em junho, sendo cinco a mais que no mesmo mês do ano passado.

No acumulado de seis meses, aconteceram 248 crimes — uma elevação de 12,2% na comparação com o primeiro semestre de 2024.

Apesar da variação no período, essa foi a segunda menor marca da história para homicídios dolosos. A anterior foi no ano passado, quando aconteceram 221 mortes.

Feminicídios

As Delegacias de Defesa da Mulher da capital investigaram 31 feminicídios que aconteceram entre janeiro e junho deste ano. No ano passado, foram 23 mortes no semestre.

As denúncias de estupros registradas nas delegacias da cidade de São Paulo reduziram 19,5% em junho, com 194 boletins de ocorrência. No semestre, houve 1.487 registros — com 3,1% de casos a mais na comparação com o ano passado.