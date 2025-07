Apreensão de drogas sobe 36% em todo o estado no 1º semestre

As apreensões de drogas no estado de São Paulo aumentaram 36,9% no primeiro semestre deste ano. O volume é o terceiro maior da história para o período.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), entre janeiro e junho deste ano foram apreendidas 115,8 toneladas de drogas. No mesmo período do ano passado, as forças de segurança retiraram de circulação 84,5 toneladas.

A maior parte das apreensões foi de maconha, totalizando 84,2 toneladas. As forças de segurança também recolheram 18 toneladas de cocaína, 2,8 toneladas de crack e mais de 10,6 toneladas de outras drogas.

O interior do estado foi responsável por 68,5% (79,4 toneladas) do total de droga apreendida em todo o território paulista.

Mais armas apreendidas

As forças policiais atingiram um recorde no número de armas de fogo ilegais apreendidas em um único semestre no estado.

Entre janeiro e junho deste ano, 7.128 revólveres e pistolas foram retirados das ruas. São 81 armas a mais na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Do total, 121 eram fuzis — armas de uso restrito das forças armadas.