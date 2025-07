Apreensões de fuzis aumentam 112% em São Paulo

As polícias de São Paulo apreenderam neste ano, entre janeiro e junho, 121 fuzis, armas consideradas de guerra e que têm capacidade de derrubar até aeronaves . No mesmo período de 2024, foram 126, e em 2023, 93 fuzis.

Nos três períodos analisados da gestão Tarcísio de Freitas, o total de armas retiradas das mãos de criminosos foi de 340 fuzis.

A quantidade é 112% maior em comparação à gestão anterior, levando em consideração o primeiro semestre de 2019, 2020 e 2021, quando 160 fuzis foram apreendidos pelas forças de policiais do estado.

“Isso demonstra o poderio das organizações criminosas, por isso que desde o início da gestão uma das nossas estratégias foi a de combater o tráfico de armas, já que as facções usam as nossas rodovias para transportar esse tipo de armamento que passa por São Paulo e acaba indo para as mãos de criminosos e outros estados do país”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.