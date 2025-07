Roubos têm queda histórica no interior de SP no 1º semestre

Neste ano, houve 14.492 crimes, redução de 21,4% em relação aos 18.458 roubos cometidos entre janeiro e junho do ano passado

As cidades do interior paulista atingiram uma queda histórica na quantidade de roubos no primeiro semestre. Neste ano, houve 14.492 crimes, redução de 21,4% em relação aos 18.458 roubos cometidos entre janeiro e junho do ano passado.

É o menor número de roubos registrados no primeiro semestre no interior do estado desde o início da série histórica, há 25 anos, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

Somente em junho, aconteceram 2.066 roubos nas cidades paulistas. O número é 24,7% menor que o mesmo mês do ano passado.

Roubos de cargas

Na análise semestral, os roubos de carga também atingiram mínimas históricas. Entre janeiro e junho deste ano, aconteceram 354 crimes — 40,4% a menos que os roubos de cargas contabilizados no primeiro semestre do ano passado (594) no interior.

Em junho, essa modalidade criminosa registrou a sexta queda consecutiva. Foram 42 assaltos — 52,2% a menos que no ano passado.

O resultado é reflexo das ações ostensivas e intensificação das investigações das Polícias Civil e Militar nas cidades do interior com a recomposição do efetivo policial.

Pelo terceiro ano seguido, os roubos de veículos sofreram redução. Neste ano, de janeiro a junho, foram 3.129 crimes — o menor número para um primeiro semestre desde 2001. A queda em relação ao ano passado chega a 14,1%.

Os furtos de veículos chegaram a 13.123 boletins de ocorrência, com uma retração de 3,1% na comparação com o primeiro semestre do ano passado.

Mais prisões

Em seis meses, 70.799 infratores foram presos ou apreendidos nas cidades paulistas. A quantidade é 10% superior na comparação com o primeiro semestre do ano passado. A maior parte foi em flagrante (38.467).

No período, 4.219 armas de fogos ilegais foram apreendidas pelas forças de segurança, que também recuperaram 9.634 veículos roubados ou furtados.