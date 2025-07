Cidade de São Paulo tem queda de roubos e furtos de veículos no semestre

Os roubos e furtos de veículos na cidade de São Paulo tiveram uma queda expressiva no primeiro semestre deste ano, atingindo uma marca histórica para o período.

De acordo com os dados da Secretaria da Segurança Pública, a redução de roubos de veículos chegou a 15% no semestre. De janeiro a junho, aconteceram 5.242 assaltos, contra 6.167 em igual período de 2024. Foi o menor índice da história em seis meses.

Em sete das oito delegacias seccionais da capital o índice foi o menor desde 2001 na análise. Na região sul, que corresponde à área da 2ª seccional, os casos caíram 32,5%, de 692 para 467. Já na região norte, área da 4ª seccional, o número passou de 681 para 461 registros – queda de 32,3%.

Na análise mensal, a queda de roubos de veículos foi de 29,4%, com 742 ocorrências em junho – também a menor marca em 25 anos.

Os furtos de automóveis também seguem em declínio na capital paulista, com a quarta redução consecutiva no ano. Até junho, aconteceram 19.799 subtrações de veículos na capital paulista. A quantidade é 4,2% menor na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 20.674 furtos.

Apenas em junho, houve 2.991 veículos furtados — 12,8% menor se comparado com o mesmo mês de 2024.

Nos seis meses deste ano, as forças de segurança recuperaram 9.212 veículos furtados ou roubados na capital paulista.