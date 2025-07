Interior de SP tem a maior queda de latrocínios da história

As cidades do interior do Estado de São Paulo atingiram a maior queda de latrocínios da série histórica. Neste ano, aconteceram 27 roubos seguidos de morte entre janeiro e junho. A quantidade é 41,3% menor na comparação com o mesmo semestre do ano passado, quando 46 crimes foram registrados.

As maiores reduções foram observadas nas regiões de São José dos Campos e de Campinas, com o registro de dois e um latrocínio, respectivamente, em seis meses. O dado reforça os resultados das ações integradas das forças de segurança na proteção à vida e ao patrimônio da população.

Homicídios seguem em patamares mínimos históricos

Os homicídios dolosos — quando há intenção de matar — também apresentaram uma queda significativa no semestre, atingindo o menor índice da série histórica para esse tipo de crime.

Nas cidades paulistas, aconteceram 730 homicídios entre janeiro e junho deste ano. No primeiro semestre do ano passado, a Polícia Civil contabilizou 791 mortes. A redução é de 7,7% no período.

Os números refletem o reforço do policiamento ostensivo nas cidades, o investimento em inteligência policial e o monitoramento constante de dados, além da adoção de estratégias preventivas no combate aos crimes contra a vida, garantindo mais segurança à população.

Feminicídios diminuem no semestre

Os casos de feminicídios reduziram no primeiro semestre do ano nas cidades do interior de São Paulo. Entre janeiro e junho, as Delegacias de Defesa da Mulher investigaram 70 crimes — dez feminicídios a menos que o mesmo período do ano passado.

Os estupros fecharam o período com 4.278 denúncias no interior do estado, praticamente a mesma quantidade contabilizada entre janeiro e junho do ano passado (4.252).