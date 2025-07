Interior de SP concentra quase 70% do total de drogas apreendidas no estado

Com mais de 79 toneladas de drogas apreendidas em seis meses, o interior de São Paulo concentrou cerca de 70% do total de substâncias ilícitas recolhidas em todo o estado — foram 115,8 toneladas no período. Os números representam os esforços das forças de segurança para impedir que o crime organizado use a malha rodoviária estadual para o tráfico de drogas.

De acordo com os dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no mesmo período de 2024, foram recolhidas 54,5 toneladas de entorpecentes, o que significa um aumento de 45,5% nas apreensões.

Dentre os seis meses, maio se destacou com a maior quantidade de drogas retiradas das ruas: 28 toneladas. Nesse mesmo mês, um traficante de 42 anos foi preso em flagrante com 1,5 tonelada de maconha, em Campinas ( https://www.ssp.sp.gov.br/noticia/59057 ).

A abordagem foi feita em uma rota utilizada pelo tráfico que parte de cidades que fazem fronteira com os outros países, passando pelo Paraná, levando até a região do interior paulista. Segundo as investigações, o caminhão abordado foi fretado em Cuidad Del Leste, no Paraguai, e abastecido com os entorpecentes em Foz do Iguaçu (PR).

Intensificação das ações nas “rotas do tráfico”

Conforme levantamento da SSP, pelo menos 70% de todo o material ilícito que circula no país passa pelo interior paulista, no que ficou conhecido nos últimos anos como a “rota caipira” do tráfico de drogas. Esse estudo permitiu que as Polícias Militar e Civil criassem estratégias para combater o transporte das drogas.

Os criminosos usam as rotas também para chegar até a capital do estado, de onde a droga é levada ao Porto de Santos, no litoral paulista. O entorpecente é embarcado em navios e transportado até países da África, Ásia e Europa, onde o quilo da cocaína pode valer até US$ 80 mil.

As principais estratégias para impedir o tráfico de drogas nas rodovias incluem a integração e compartilhamento de informações de inteligência entre as forças de segurança, permitindo ações coordenadas em locais estratégicos.

Além disso, as investigações se beneficiam do avanço da tecnologia, que fornece mais informações sobre os traficantes e suas formas de atuação, o que permite a criação de mais estratégias de combate por parte das equipes de segurança pública.